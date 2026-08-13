Efter en uppryckning i sommar i bolagen har blankarna övergett sin strategi med kalkylerade kursfall i aktierna.
Blankarna flyr nu svenska småspararfavoriter
Fram till helt nyligen har det varit blankningsfest i flera av de svenska småbolagen på börsen. Men nu är det slut med kursrasen i flera av bolagen efter sommarens rapportperiod.
Följden har blivit att en historiskt hög blankartrend vänt.
Det skriver EFN och konstaterar att både internationella och svenska blankarfirmor dragit tillbaka sina positioner från att tidigare ha täljt guld i den svenska småbolagsmarknaden.
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Därför minskar blankningen i börsbolagen
Enligt Melker Rundén, dataspecialist på Holdings, har den utveckling som syns nu i mångt och mycket koppling till blankarfirman Qube Research & Technologies, som uppges ha täckt stora positioner i hela Norden.
Den andra stora förklaringen är att småbolagen släppt starka resultatrapporter.
I sammanhanget nämns Apotea, som i början av året vinstvarnade men vars aktie har rusat med nära 30 procent efter det.
Enligt Handelsbankens ekonomikanal har blankningen nästan halverats i Apotea sedan april. I rapporten för andra kvartalet framgick det att bolaget ökade sin omsättning med 10 procent och att den starka resultatrapporten fick aktien att stiga med 7,8 procent.
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Rallyt i Mildefs aktie får blankarna att sjappa
Försvarsbolaget Mildef, som var en av Stockholmsbörsens mest blankade aktier i våras, har sett en nedgång av de korta positionerna i aktierna med 9 procent, från 13 procent till 4 procent, framgår det vidare.
Sedan Mildef i mitten av april meddelade en så kallade omvänd vinstvarning har aktien bara avancerat uppåt. När den omvända vinstvarningen gick ut rusade aktien med 32 procent och hittills i år aktiekursen upp med 88 procent, enligt EFN.
”I bolag som Mildef och Apotea ser vi att det framför allt handlar om kvantitativa blankare som nu har täckt sina positioner. Där kan det handla om att deras algoritmer har ändrats, eller att modellen säger att det är dags att täcka sig, snarare än att något fundamentalt skett som fått blankarna att täcka sina positioner”, säger Melker Rundén i artikeln.
Ytterligare ett tidigare hårt blankat bolag, Yubico, har märkts en kraftig minskning av blankningen, som mer än halverats.
Efter förra veckans rapport från Yubico lyfte aktien med 35 procent.
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Här flockas blankarna fortfarande på börsen
Enligt sammanställningen är blankningen omvänt fortsatt hög i Truecaller och i Dynavox Group, men den mest blankade aktien på den svenska börsen är dock SBB följt av JM.
Även Hemnets aktie, Bonesupport och Xvivo Perfusion ligger i blankningstoppen.
Raysearch, Corem och Cibus är också populära hos blankarkollektivet.
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