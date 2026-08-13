Blankarna flyr nu svenska småspararfavoriter

Följden har blivit att en historiskt hög blankartrend vänt.

Det skriver EFN och konstaterar att både internationella och svenska blankarfirmor dragit tillbaka sina positioner från att tidigare ha täljt guld i den svenska småbolagsmarknaden.

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Därför minskar blankningen i börsbolagen

Enligt Melker Rundén, dataspecialist på Holdings, har den utveckling som syns nu i mångt och mycket koppling till blankarfirman Qube Research & Technologies, som uppges ha täckt stora positioner i hela Norden.

Den andra stora förklaringen är att småbolagen släppt starka resultatrapporter.

I sammanhanget nämns Apotea, som i början av året vinstvarnade men vars aktie har rusat med nära 30 procent efter det.

Enligt Handelsbankens ekonomikanal har blankningen nästan halverats i Apotea sedan april. I rapporten för andra kvartalet framgick det att bolaget ökade sin omsättning med 10 procent och att den starka resultatrapporten fick aktien att stiga med 7,8 procent.

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