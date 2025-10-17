Behåll bolagen här – han vill ha en gemensam europeisk börs

Behåll kompetensen inom Europas gränser, genom skapandet av en ny gemensam europeisk börs.

Det menar den tyska förbundskanslern Friedrich Merz som förklarade vad han menade i ett regeringstal på torsdagen.

“Vi behöver en sorts europeisk börs så att framgångsrika företag som bioteknikföretag från Tyskland inte behöver gå till New York-börsen”, uppgav Tysklands ledare enligt Financial Times.

“Våra företag behöver en tillräckligt bred och djup kapitalmarknad så att de enklare och snabbare kan hitta finansiering”.

Merz vill se en gemensam europeisk börs

Merz är enligt uppgift “frustrerad” över att storbolagen hellre noteras på exempelvis New York-börsen än stannar kvar på hemmaplan, och Europa halkar därmed efter i konkurrensen vilket den förre ECB-chefen Mario Draghi visade i en rapport i fjol, uppger Aftonbladet.

“Mario Draghis rapport visar att en stor del av tillväxtskillnaden mellan EU och USA beror på otillräcklig produktivitetstillväxt i Europa”, sade Merz vidare och tillade att “produktivitet är den viktigaste förutsättningen för konkurrenskraft”.

“Europa kommer bara att bli mer produktivt om det förändras på djupet”, uppgav han och pekar på att en gemensam börs kan vara en del av lösningen.