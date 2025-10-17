Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Behåll bolagen här – han vill ha en gemensam europeisk börs

Den tyska ledaren Friedrich Merz vill se en gemensam europeisk börs.
Den tyska ledaren Friedrich Merz vill se en gemensam europeisk börs. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Den tyska förbundskanslern Friedrich Merz vill se en gemensam europeisk börs. På så sätt kommer Europa lättare kunna behålla bolagen här.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Behåll kompetensen inom Europas gränser, genom skapandet av en ny gemensam europeisk börs.

Det menar den tyska förbundskanslern Friedrich Merz som förklarade vad han menade i ett regeringstal på torsdagen.

“Vi behöver en sorts europeisk börs så att framgångsrika företag som bioteknikföretag från Tyskland inte behöver gå till New York-börsen”, uppgav Tysklands ledare enligt Financial Times.

“Våra företag behöver en tillräckligt bred och djup kapitalmarknad så att de enklare och snabbare kan hitta finansiering”.

Merz vill se en gemensam europeisk börs

Merz är enligt uppgift “frustrerad” över att storbolagen hellre noteras på exempelvis New York-börsen än stannar kvar på hemmaplan, och Europa halkar därmed efter i konkurrensen vilket den förre ECB-chefen Mario Draghi visade i en rapport i fjol, uppger Aftonbladet.

“Mario Draghis rapport visar att en stor del av tillväxtskillnaden mellan EU och USA beror på otillräcklig produktivitetstillväxt i Europa”, sade Merz vidare och tillade att “produktivitet är den viktigaste förutsättningen för konkurrenskraft”.

“Europa kommer bara att bli mer produktivt om det förändras på djupet”, uppgav han och pekar på att en gemensam börs kan vara en del av lösningen.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Ta bort regleringar

ANNONS

Merz vill plocka bort regleringar som redan tynger EU och han vill se att marknaden för varor, kapital, arbetskraft och tjänster flyter betydligt friare.

Där skulle en gemensam börs alltså stå i fokus.

Den tyska börsen, Deutsche Börse, är inne på samma spår som Merz och uppger att Europas finansiella system lider av “otillräcklig efterfrågan av investerare och en hög grad av fragmentering”.

Läs även:

Frankrike och Tyskland gasar på tillsammans – smider planer. Dagens PS

Svår balansgång när Merz besöker Vita huset. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiEUFriedrich MerzMario DraghiNew York-börsenTysklandUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS