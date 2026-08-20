Bankens varning: Investerare tappar sitt kritiska tänkande

Det är slutsatsen i en analys från Europeiska centralbanken, ECB, som pekar ut överdriven optimism som en viktig drivkraft bakom de höga värderingarna på AI-relaterade bolag.

Riskerar att övergå i övermod

Enligt analysen finns det i grunden en rationell förklaring till de höga värderingarna, skriver Futurism.

AI kan få mycket stora effekter på produktiviteten, men det är fortfarande svårt att veta hur tekniken kommer att utvecklas och vilka företag som blir de stora vinnarna.

Den osäkerheten kan i sig göra investeringar attraktiva.

Om AI visar sig bli betydligt mer kraftfull än väntat kan avkastningen bli enorm. Investerare är därför beredda att betala höga priser för bolag som kan dra nytta av utvecklingen.

Problemet uppstår när optimismen övergår i övermod.

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