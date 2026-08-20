Det finns goda skäl att tro på AI i framtiden, menar ECB. Men banken varnar för att investerare har dragits med i optimismen.
Bankens varning: Investerare tappar sitt kritiska tänkande
Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens har skapat en våg av optimism bland investerare. Men är den välgrundad?
Om den inte är det kan det leda till kraftiga börsfall när förväntningarna till slut möter verkligheten.
Det är slutsatsen i en analys från Europeiska centralbanken, ECB, som pekar ut överdriven optimism som en viktig drivkraft bakom de höga värderingarna på AI-relaterade bolag.
Riskerar att övergå i övermod
Enligt analysen finns det i grunden en rationell förklaring till de höga värderingarna, skriver Futurism.
AI kan få mycket stora effekter på produktiviteten, men det är fortfarande svårt att veta hur tekniken kommer att utvecklas och vilka företag som blir de stora vinnarna.
Den osäkerheten kan i sig göra investeringar attraktiva.
Om AI visar sig bli betydligt mer kraftfull än väntat kan avkastningen bli enorm. Investerare är därför beredda att betala höga priser för bolag som kan dra nytta av utvecklingen.
Problemet uppstår när optimismen övergår i övermod.
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Bortser från riskerna
ECB:s analys beskriver ett scenario där investerare blir så övertygade om AI:s potential att de börjar bortse från risken för stora förluster.
Höga värderingar kan då i större utsträckning bygga på förväntningar om framtida genombrott än på företagens faktiska vinster och intäkter.
Det skapar en särskild risk för en kraftig korrigering. När förväntningarna börjar ifrågasättas kan investerarnas beteende snabbt förändras.
Om många samtidigt försöker sälja AI-relaterade tillgångar kan kursfallen förstärka varandra.
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Skulle påverka hela världen
Det behöver inte heller krävas att AI visar sig vara ett misslyckande. Det kan räcka att tekniken utvecklas långsammare än marknaden räknat med, eller att företagens vinster inte växer tillräckligt snabbt för att motivera dagens värderingar.
AI-investeringarna har samtidigt blivit så omfattande att en amerikansk börsnedgång inte nödvändigtvis skulle stanna i USA.
Europeiska hushåll, pensionsfonder och försäkringsbolag är bland annat exponerade mot amerikanska och globala aktiemarknader.
Ett kraftigt fall skulle därför kunna påverka både investeringsviljan och finansieringsvillkoren i Europa.
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