Bankens nya börsfavoriter: Sex småbolag hissas

I sin färska småbolagslista lyfter banken fram sex aktier som sticker ut med stark tillväxtkraft och rimlig värdering. Här är bolagen som fångat analytikernas intresse just nu.

Alimak – ett småbolag som klättrar mot nya mål

Hissbolaget Alimak (börskurs Alimak) är kanske mest känt som leverantör till byggbranschen, men Handelsbanken menar att det är en förenklad bild.

Bolaget står inför ett vägskifte med ny strategi och nya mål som väntas presenteras på kapitalmarknadsdagen i november.

”Genom att tydliggöra strategi och mål per affärsområde kan förståelsen öka för värdeskapandet i bolaget,” skriver banken.

Med en EBITA-marginal som stigit från 15 till 18 procent på tre år och sikte på över 20 procent till 2025, är ambitionen tydlig. En dipp i byggorder väntas kortsiktigt tynga resultatet för småbolaget, men långsiktigt ser Handelsbanken ett spännande omtag.