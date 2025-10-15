Småbolagen har fått en nytändning — och Handelsbanken ser flera nya guldkorn bland de mindre bolagen på börsen.
Bankens nya börsfavoriter: Sex småbolag hissas
I sin färska småbolagslista lyfter banken fram sex aktier som sticker ut med stark tillväxtkraft och rimlig värdering. Här är bolagen som fångat analytikernas intresse just nu.
Läs även: Ökade intäkter väntar i rapporterna – men se upp med två sektorer – Dagens PS
Alimak – ett småbolag som klättrar mot nya mål
Hissbolaget Alimak (börskurs Alimak) är kanske mest känt som leverantör till byggbranschen, men Handelsbanken menar att det är en förenklad bild.
Bolaget står inför ett vägskifte med ny strategi och nya mål som väntas presenteras på kapitalmarknadsdagen i november.
”Genom att tydliggöra strategi och mål per affärsområde kan förståelsen öka för värdeskapandet i bolaget,” skriver banken.
Med en EBITA-marginal som stigit från 15 till 18 procent på tre år och sikte på över 20 procent till 2025, är ambitionen tydlig. En dipp i byggorder väntas kortsiktigt tynga resultatet för småbolaget, men långsiktigt ser Handelsbanken ett spännande omtag.
Avanza – satsar på spararna, inte handeln
Nätbanken Avanza (börskurs Avanza) får en tydlig tumme upp för sitt fokus på fonder och långsiktigt sparande snarare än aktiehandel.
Handelsbanken menar att småbolagets strategi ger stabilare intäkter och lägre risk.
”Att fördjupa kundrelationerna på hemmamarknaden och rikta sig mot breda sparsegment snarare än nya marknader ger tydliga fördelar,” skriver Handelsbanken.
Genom att växa inom fondvolymer minskar Avanza beroendet av svängningar i börsaktiviteten – men ett framtida förbud mot fondprovisioner ses som ett potentiellt orosmoln.
BioGaia och Engcon – två olika tillväxtresor
Probiotikabolaget BioGaia (börskurs BioGaia) beskrivs som en ”kassamaskin med ökat fokus på aktieägarvärde”.
Efter att en ny huvudägare och ordförande klivit in i småbolaget – som dessutom köpt aktier för 80 miljoner kronor – har förtroendet fått en rejäl skjuts. Banken tror på fortsatt tvåsiffrig tillväxt och bättre marginalfokus.
Så ska BioGaias vd ta börssuccén till nya höjder
“Nyckeln till framgång inom konsumenthälsobranschen är att förstå sin målgrupp och leverera produkter som möter deras behov”, säger Veckans börsprofil Theresa Agnew med över 30 års erfarenhet av den globala läkemedelssektorn.
För Engcon (börskurs Engcon), ett småbolag som tillverkar tiltrotatorer för grävmaskiner, handlar det om en annan typ av resa – en global tillväxtresa.
Urbanisering, hållbarhet och brist på arbetskraft skapar kraftig medvind. ”Flera viktiga pusselbitar börjar falla på plats”, skriver Handelsbanken och pekar på nya avtal och starkt intresse i Japan.
OEM och Platzer – kvalitet i två olika världar
Industribolaget OEM International (börskurs OEM International) lyfts fram som ett ”kvalitetsbolag på väg mot serieförvärv”. Banken menar att bolaget har både kapital och kultur för att växa strukturellt – och att marknaden underskattar potentialen.
Slutligen får fastighetsbolaget Platzer (börskurs Platzer) en lika varm rekommendation.
Med sin Göteborgsportfölj av kontor och logistikfastigheter handlas bolaget till 50 procents substansrabatt.
Handelsbanken ser framför sig tvåsiffrig vinsttillväxt och en kurs som kan stiga över 50 procent inom tolv månader.
Läs även: Storbankens varning: Guldpriset har slagit i taket – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
