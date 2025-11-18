Banken ser stor uppsida i Embracers aktie inför uppdelningen

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Analytikern Rasmus Engberg ser flera tydliga resultatdrivare – inte minst genom flera kommande spelsläpp.

Coffee Stain sticker ut med starkt kassaflöde

Spelbolaget Embracer (börskurs Embracer) höll i går en kapitalmarknadsdag inför sin kommande avknoppning av bolaget Coffe Stain.

Det blir den andra avknoppningen från spelkoncernen det senaste året då brädspelsföretaget Asmodee framgångsrikt sattes på börsen i februari i år.

Engberg konstaterar i analysen att “Coffee Stain har betydligt bättre kassaflöde än övriga Embracer.”

Samtidigt pekar han på en intressant kontrast: det första halvåret visar att övriga Embracer utvecklats starkare än Coffee Stain, även om detta delvis förklaras av en större plattformsaffär i fjolårets Q3.