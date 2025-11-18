Inför spelbolaget Embracers kommande uppdelning på börsen lyfter Swedbank fram betydande uppsida i aktien.
Banken ser stor uppsida i Embracers aktie inför uppdelningen
Mest läst i kategorin
Här finns världens största guldreserver
Guldreserver visar vilka länder som står starkast när ekonomin är pressad. Här är nationerna som 2025 har byggt upp de största lagren av guld. Guld har i århundraden använts för att mäta rikedom och skapa trygghet när andra tillgångar svajar. Trots digitala betalningssystem och snabbrörliga marknader fortsätter många länder att hålla fast vid guld som …
Ekonomin: "Därför borde alla vara oroliga"
”Köp nu, betala senare” expanderar snabbt. Nu förklarar Capital Ones grundare varför det gör honom väldigt orolig. När Nigel Morris säger att han är orolig över ekonomin lyssnar man, skriver Tech Crunch om Capital One-medgrundaren. Morris var en pionjär inom utlåning till subprime-låntagare och byggde sitt imperium på att förstå exakt hur mycket ekonomisk stress …
Buffett överraskar: Tar jättepost i oväntat bolag
Warren Buffett gör en ovanlig tech-satsning när Berkshire Hathaway kliver in med en jätteposition i en av de stora techjättarna – trots årtionden av tvekan. Warren Buffett är känd för sin långsiktighet, sin disciplin och sitt motstånd mot att rusa in i teknologibolag han inte fullt ut förstår. Därför väckte det stor uppmärksamhet när Berkshire …
Tyskland köper missiler för 35 miljarder
Vapen för 35 miljarder kan snart levereras till Tyskland. En deal med USA är nämligen på god väg att slutföras efter Donald Trumps godkännande. Den tyska upprustningen har börjat ta fart på riktigt, och Tyskland är på väg att positionera sig nu som Europas största militärmakt. Nu har man tagit ytterligare ett steg i den …
Livlinan som håller uppe USA:s ekonomi
Det finns många saker som pekar på att USA:s ekonomi kommer gå trögt framöver. Det finns en livlina som håller igång hela apparaten – frågan är bara hur länge den håller? USA har öppnat igen efter den längsta nedstängningen i landets historia, hela 43 dagar. Det innebär dock inte att allt är frid och fröjd, …
Analytikern Rasmus Engberg ser flera tydliga resultatdrivare – inte minst genom flera kommande spelsläpp.
Läs även: Nvidia under lupp – marknaden laddar inför onsdagen rapportsiffror – Dagens PS
Coffee Stain sticker ut med starkt kassaflöde
Spelbolaget Embracer (börskurs Embracer) höll i går en kapitalmarknadsdag inför sin kommande avknoppning av bolaget Coffe Stain.
Det blir den andra avknoppningen från spelkoncernen det senaste året då brädspelsföretaget Asmodee framgångsrikt sattes på börsen i februari i år.
Börsens nyaste vd: Så ska han få succéerna att växa
“Asmodee och brädspelsbranschen är en väldigt stabil verksamhet, vi är exempelvis inte ett företag som är beroende av en specifik spellansering i ett kvartal”, säger Thomas Koegler som när han ringde i Nasdaqs klassiska klocka på fredagsmorgonen blev Stockholmsbörsens nyaste vd.
Engberg konstaterar i analysen att “Coffee Stain har betydligt bättre kassaflöde än övriga Embracer.”
Samtidigt pekar han på en intressant kontrast: det första halvåret visar att övriga Embracer utvecklats starkare än Coffee Stain, även om detta delvis förklaras av en större plattformsaffär i fjolårets Q3.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
“Håller kostnaderna nere”
En annan intressant iakttagelse kring Embracers nya avknoppning är kostnadsstrukturen.
“Teamen är små och växer först när ett spel lyckas, vilket håller kostnaderna nere och ger högre värderingsmultiplar”, skriver Swedbank.
Denna modell ger både flexibilitet och möjlighet att behålla stark marginal över tid – något som marknaden sannolikt kommer att värdera högre när koncernen delas upp tror Rasmus Engberg.
Föremål för Swedbanks nya analys är dock inte Coffe Stain – utan det Embracer som blir kvar.
Embracer har flera spännande spel på G
Och där ser Rasmus Engberg flera spännande spelsläpp som kan driva tillväxten kommande år.
En ny säsongspass för Deep Rock Galactic lanseras i närtid och det kommande spelet Rogue Core släpps under Q1 2026/27.
På längre sikt ligger den största potentialen i Embracers två megatitlar Satisfactory och Valheim menar Swedbanks börsexpert.
Båda spelen har sålt i miljonklasser men saknar fortfarande större tillägg eller expansionspaket vilket innebär en betydande framtida intäktsmöjlighet.
Satisfactory lanserades i full version under hösten 2024, medan Valheim väntas nå full lansering under nästa räkenskapsår – något som kan öppna dörren för nya intäktsströmmar.
Swedbank upprepar sin köprekommendation inför uppdelningen och behåller riktkursen 122 kronor.
Det betyder en uppsida på 43 procent mot den aktuella kursen om 85,3 kronor.
Läs även: Börserna i Asien faller – Japan ned nära 3 procent – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Pensionen höjs nästa år – påverkar hundratusentals svenskar
Efter årsskiftet höjs både inkomstpensionen och tjänstepensionen. För tjänstemän med den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 väntar en ovanligt liten uppräkning.? Höjningen för tjänstepensionen landar på 0,89 procent, vilket innebär att höjningen är rekordliten. Det rapporterar News55.? Totalt berörs omkring 400 000 personer.? Inflationen avgör nivån ITP2 är konstruerad för att följa prisutvecklingen i samhället. När priserna …
Banken ser stor uppsida i Embracers aktie inför uppdelningen
Inför spelbolaget Embracers kommande uppdelning på börsen lyfter Swedbank fram betydande uppsida i aktien. Analytikern Rasmus Engberg ser flera tydliga resultatdrivare – inte minst genom flera kommande spelsläpp. Läs även: Nvidia under lupp – marknaden laddar inför onsdagen rapportsiffror – Dagens PS Coffee Stain sticker ut med starkt kassaflöde Spelbolaget Embracer (börskurs Embracer) höll i …
26-årig svensk har i all hast blivit dollarmiljardär
Svensken Arvid Lunnemark, 26, är medgrundare i hajpade AI-bolaget Anysphere som uppmärksamma av amerikanska Forbes och värderas till motsvarande 275 miljarder kronor. Han kom till Boston för sju år sedan för att studera på prestigeskolan MIT och där träffade han tre andra studenter som hade samma vision att dra igång en startup. Dagens Industri berättar …
AI tar jobben – här är miljardärens råd till unga
AI förändrar arbetsmarknaden i snabb takt. Samtidigt pekar miljardären Mark Cuban ut en väg framåt för unga som vill in. Mark Cuban är en av USA:s mest välkända entreprenörer, bland annat som investerare och superentreprenör. Enligt Fortune är han god för 6 miljarder dollar, drygt 56 miljarder kronor. Nu delar han sin syn på hur …
Här har över hälften av alla bostäder tappat i värde
Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av Sveriges kommuner. På andra sidan Atlanten ser det inte mycket bättre ut.? Den som köpte bostadsrätt i Sverige under toppåren 2021 och i början av 2022 har drabbats av snabba prisnedgångar. Idag är marknadsvärdet lägre vilket för vissa innebär att hela kontantinsatsen är borta.? Men …