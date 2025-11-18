Dagens PS
Banken ser stor uppsida i Embracers aktie inför uppdelningen

Phil Rogers, vd för spelbolaget Embracer vars aktie får ett köpråd från Swedbank.
David Ingnäs
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Inför spelbolaget Embracers kommande uppdelning på börsen lyfter Swedbank fram betydande uppsida i aktien.

Analytikern Rasmus Engberg ser flera tydliga resultatdrivare – inte minst genom flera kommande spelsläpp.

Coffee Stain sticker ut med starkt kassaflöde

Spelbolaget Embracer (börskurs Embracer) höll i går en kapitalmarknadsdag inför sin kommande avknoppning av bolaget Coffe Stain.

Det blir den andra avknoppningen från spelkoncernen det senaste året då brädspelsföretaget Asmodee framgångsrikt sattes på börsen i februari i år.

Engberg konstaterar i analysen att “Coffee Stain har betydligt bättre kassaflöde än övriga Embracer.”

Samtidigt pekar han på en intressant kontrast: det första halvåret visar att övriga Embracer utvecklats starkare än Coffee Stain, även om detta delvis förklaras av en större plattformsaffär i fjolårets Q3.

“Håller kostnaderna nere”

En annan intressant iakttagelse kring Embracers nya avknoppning är kostnadsstrukturen.

“Teamen är små och växer först när ett spel lyckas, vilket håller kostnaderna nere och ger högre värderingsmultiplar”, skriver Swedbank.

Denna modell ger både flexibilitet och möjlighet att behålla stark marginal över tid – något som marknaden sannolikt kommer att värdera högre när koncernen delas upp tror Rasmus Engberg.

Föremål för Swedbanks nya analys är dock inte Coffe Stain – utan det Embracer som blir kvar.

Embracer har flera spännande spel på G

Och där ser Rasmus Engberg flera spännande spelsläpp som kan driva tillväxten kommande år.

En ny säsongspass för Deep Rock Galactic lanseras i närtid och det kommande spelet Rogue Core släpps under Q1 2026/27.

På längre sikt ligger den största potentialen i Embracers två megatitlar Satisfactory och Valheim menar Swedbanks börsexpert.

Båda spelen har sålt i miljonklasser men saknar fortfarande större tillägg eller expansionspaket vilket innebär en betydande framtida intäktsmöjlighet.

Satisfactory lanserades i full version under hösten 2024, medan Valheim väntas nå full lansering under nästa räkenskapsår – något som kan öppna dörren för nya intäktsströmmar.

Swedbank upprepar sin köprekommendation inför uppdelningen och behåller riktkursen 122 kronor.

Det betyder en uppsida på 43 procent mot den aktuella kursen om 85,3 kronor.

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

