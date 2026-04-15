Ministern duckar finansbranschens oro i spåren av nya lagen

FI har sett mellan fingrarna – tills nu?

”Jag skulle säga att runt 80 procent av alla emissioner har haft garanter i sin modell under de senaste åren. Och i en stor andel av dessa så har garanterna också behövs på riktigt”, förklarade Peter Gönczi, vd för börsen Spotlight, till Dagens PS tidigare i april.

För att vara garant krävs ett tillstånd från Finansinspektionen (FI).

I praktiken har dock få garanter, som ofta är en förmögen privatperson eller en mindre investeringsfirma, inte haft en licens och FI har sett mellan fingrarna med det.

”Ingen vill riskera fängelse”

Från och med den 1 mars har dock straffet för den som bryter mot kravet på tillstånd höjts till fängelse, från tidigare böter eller varning.

Bakgrunden är en ny lag som siktar in sig på att komma åt organiserad brottslighet och pengatvätt.

”Just nu vågar ingen gå med som garant eftersom man inte vill riskera fängelse. Emissionsmarknaden har i praktiken stoppas upp skulle jag säga”, larmar Spotlight vd vars börs har just många av de mindre bolag som särskilt nyttjar företrädesemissioner som ett viktig verktyg för kapitalanskaffning.

Källa: Financelab.

Att intresset för att vara garant minskat rejält intygar Niklas Estensson, vd och grundare på Financelab, som är en SaS-tjänst som samlar in data kring alla emissioner i Sverige.

”Sedan mitten av februari, ett par veckor innan den skärpta lagen trädde i kraft så bromsade företrädesemissionerna och nu är de knappt hälften jämfört med för ett år sedan”, säger han till Dagens PS (se graf ovan).

Finansbranschen: Behövs tydlighet från FI

Med anledningen av den stora oron – som alltså rent konkret handlar om risken att hamna i fängelse för att vara garant – så kallade Finansinspektionen till ett rundabordssamtal den 10 mars på temat.

Av notat från samtalet går att förstå att det finns en utbredd oro kring frågan i sektorn.

”Finansinspektionen är jättemedvetna om det här problemet och var emot det i remissrundan”, säger Peter Gönczi som själv var med på mötet.

Han har förståelse för att Finansinspektionen är i en svår situation men efterlyser precis som Niklas Estensson mer tydlig vägledning från myndigheten.

FI: ”Emissioner en central del av värdepappersmarknaden”

”Den nya lagen om straff för olovlig finansiell verksamhet innebär inga ändringar i rörelsereglerna” säger Jimmy Kvarnström, områdeschef på Marknader på FI till Dagens PS i en länge intervju.

”Däremot har den har aktualiserat frågor kring hur regelverket ska tillämpas, bland annat när det gäller emissionsgarantier”.

FI-chefen understryker att bolagens möjligheter att genomföra emissioner är en central del av en välfungerande värdepappersmarknad.

”För oss är det därför viktigt att följa utvecklingen och få en tydlig bild av hur regelverket tillämpas i praktiken”.

Privatpersoner får inte skaffa licens

En högst relevant synpunkt i sammanhanget är varför inte garanter bara ser till att skaffa ett tillstånd så är saken löst?

Anledningen till varför så inte sker är två.

Dels kostnaden. Att skaffa och därefter upprätthålla en licens kostar runt 1 miljon på årsbasis. En nivå anpassad för storbanker men inte små enskilda aktörer.

Dels att man som privatperson de facto inte rent legalt kan skaffa en licens.

”En fråga för lagstiftaren”

En möjlig lösning framåt skulle kunna vara att införa någon form av enklare licens för privatpersoner och mindre bolag som agerar garanter.

”Regelverket bygger på EU-lagstiftning, och eventuella förändringar av dessa regler är i första hand en fråga för lagstiftaren”, förklarar Jimmy Kvarnström på Finansinspektionen.

Frågan hamnar därmed tillbaka på regeringens bord.

Men när Dagens PS ber finansmarknadsminister Niklas Wykmans presskontakt Victoria Ericsson om ministern syn på läget är det som sagt locket på.

Fem frågor till ministern

De fem frågor som Dagens PS önskat få svar på av ministern vid upprepade tillfällen kopplade till branschens oro är dessa;

Vad är ministerns syn på den uppkomna situationen? Branschen efterfrågar tydligare guidning från FI, men FI:s hållning är att de inte vill kommentera enskilda fall. Kan ni på Finansdep ge FI ett tydligare uppdrag att guida i detta fall för att undvika att oroliga garanter gör fel och hamnar i fängelse? FI hänvisar frågan om att införa ett enklare form av licenssystem till privatpersoner och mindre företag till er som lagstiftare, är det något ni kan överväga? FI har enligt branschen tidigare sett mellan fingrarna när garanter saknat licens. Då har påföljden dock bara varit böter eller varning. Nu kan fängelse komma på fråga. Är det en hållning som FI skulle kunna ha även fortsatt för att skapa en pragmatisk väg framåt? Önskan att FI ska vara mer guidande och rådgivande till finansbranschen för att undvika misstag återkommer i flera sammanhang generellt. Och har gjort så i många år. Finns det något som hindrar FI att vara det från ert perspektiv? Skulle det annars kunna tydliggöras från departementet att FI ska ta en ökad sådan roll?

Bråttom att få fram lösning

Från finansbranschen och framförallt många noterade småbolag är det akut att frågan om användningen av garanter får ett klargörande.

”På lång sikt är det bra att marknaden delvis styrs upp men på kort sikt är det bolag som faktiskt kan gå omkull på grund av otydligheten och det är inte bra”, säger Niklas Estensson på Financelab.

”Jag hoppas verkligen FI kan hitta en väg för det behövs. Det är avgörande att myndigheten kan svara på vad som är okej lösningar. Folk är för rädda nu och det är rätt bråttom”, summerar Peter Gönczi läget.

Läs även: Wallenbergs egna ord om jätteaffären – Dagens PS