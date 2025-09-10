Analys: Jätteaffär kan ge aktieägarna rekordutdelning

Det skriver Handelsbankens börsexpert Johan Edberg i en ny analys på onsdagsmorgonen.

Läs även: Kanonrapport från svenska börsraketen: “Stark tillväxt” – Dagens PS

En affär som kan ge rekordutdelning

Byggbolaget NCC (börskurs NCC) är i fokus efter att uppgifter om en möjlig försäljning av affärsområdet Industry fått fart.

Handelsbanken spekulerar baserat på nya uppgifter i bland annat Bloomberg i att prislappen kan hamna så högt som 10 miljarder kronor, långt över tidigare antaganden på 4 miljarder.

”En försäljning för 10 miljarder kronor skulle kunna betala av hela den räntebärande skulden och ändå möjliggöra en potentiell extrautdelning på 45 kronor per aktie”, skriver analytikern Johan Edberg om rekordutdelningen som kan hägra.

För aktieägarna skulle en sådan affär inte bara innebära skuldfri balansräkning, utan även öppna för att fastighetsportföljen – idag bokförd till 7,8 miljarder – kan värderas till det dubbla vid färdigställande bedömer storbankens expert.