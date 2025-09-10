Dagens PS
Analys: Jätteaffär kan ge aktieägarna rekordutdelning

NCC
En jätteaffär kan ge byggjättens aktieägare en rekordutdelning, menar en analytiker. (Kollage: Canva)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Ett av Stockholmsbörsens byggbolag står inför en spännande höst som skulle kunna bana väg för en rejäl rekordutdelning till aktieägarna.

Det skriver Handelsbankens börsexpert Johan Edberg i en ny analys på onsdagsmorgonen.

En affär som kan ge rekordutdelning

Byggbolaget NCC (börskurs NCC) är i fokus efter att uppgifter om en möjlig försäljning av affärsområdet Industry fått fart.

Handelsbanken spekulerar baserat på nya uppgifter i bland annat Bloomberg i att prislappen kan hamna så högt som 10 miljarder kronor, långt över tidigare antaganden på 4 miljarder.

”En försäljning för 10 miljarder kronor skulle kunna betala av hela den räntebärande skulden och ändå möjliggöra en potentiell extrautdelning på 45 kronor per aktie”, skriver analytikern Johan Edberg om rekordutdelningen som kan hägra.

För aktieägarna skulle en sådan affär inte bara innebära skuldfri balansräkning, utan även öppna för att fastighetsportföljen – idag bokförd till 7,8 miljarder – kan värderas till det dubbla vid färdigställande bedömer storbankens expert.

Attraktiv värdering och starka trender

Utöver det potentiella jätteklippet i en försäljning och chansen till en rekordutdelning är NCC:s värdering fortsatt låg skriver Johan Edberg.

En gradvis ekonomisk återhämtning och ökade infrastruktursatsningar i Norden ger stöd för tillväxten.

”Vi menar att NCC är det bästa valet för att investera i svensk byggsektor och bedömer att aktien både blir en absolut och relativ vinnare de kommande åren”, skriver han.

Med Sveriges beslut att lägga fem procent av BNP på försvaret – motsvarande 300 miljarder kronor på tio år – väntas NCC också gynnas av ökade investeringar i bygg- och anläggningsprojekt.

Prognoser och riktkurs höjs

Analysen pekar även på att intresset från storägaren OBOS kan bli en extra trigger för kursen.

Nya finansiella mål väntas dessutom ge stöd åt högre intäkter och marginaler.

”Vi höjer våra vinstprognoser med 5 procent för innevarande år och 3–5 procent för 2026–27”, skriver Edberg.

Mot den bakgrunden höjer analysen sin riktkurs från 220 till 250 kronor – med rekommendationen Köp tydligt upprepad. Det ger en uppsida om drygt 15 procent mot dagens kurs på 216 kronor, en kraftigt höjning i Stockholmsbörsens inledande handel.

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

