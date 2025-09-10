Ett av Stockholmsbörsens byggbolag står inför en spännande höst som skulle kunna bana väg för en rejäl rekordutdelning till aktieägarna.
Analys: Jätteaffär kan ge aktieägarna rekordutdelning
Mest läst i kategorin
Bäddat för torsdagsdrama: Siffran kan skaka om räntan och börsen
Alla blickar riktas mot torsdagens inflationssiffror i USA, bara dagar före Federal Reserves septembermöte där ödet för räntan avgörs. Efter en svag jobbrapport prisar marknaden redan in en räntesänkning – men frågan är hur stor den blir. Läs mer: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA – Dagens PS Svaga jobbsiffror ökade pressen på Fed …
Staten köper ut kinesiskt bolag
Ett svartlistat kinesiskt företag köps ut ur fordonstillverkaren Valmet Automotive, som i stället får ett stabilt statligt ägande. Det handlar om Finland och om fordonstillverkaren Valmet Automotive. Där köper finska staten nu ut kinesiska Catl som tvingas sälja sin andel på drygt 20 procent till finska staten och investeringsbolaget Pontos. Efter affären kommer staten att …
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
Experten efter veckans börsrekord: Så borde du göra nu
I torsdags förra veckan slog den amerikanska börsen ännu ett nytt alla-tiders-börsrekord, eller ATH som det heter. Läge att sälja av lite aktier eller kanske istället köpa mer? Den frågan har Handelsbankens börsexpert Mats Nyman ett tydligt svar på efter att ha gjort en stor genomgång av data vid liknande historiska scenarion. Läs även: AI-fondernas …
Klarna klar för börsdebut – 11 procent upp innan handelsstart
Svenska betalbolaget Klarna är nu helt klar för börsen. Första handelsdag på New Yorks handelsgolv blir i dag onsdag 10 september. Intresset uppges ha varit enormt för att köpa in sig i bolaget vilket gör att noteringskursen är över priset per aktie som Klarna gick ut med i prospektet. Läs även: Nu ska investerarna ”besikta” …
Det skriver Handelsbankens börsexpert Johan Edberg i en ny analys på onsdagsmorgonen.
Läs även: Kanonrapport från svenska börsraketen: “Stark tillväxt” – Dagens PS
En affär som kan ge rekordutdelning
Byggbolaget NCC (börskurs NCC) är i fokus efter att uppgifter om en möjlig försäljning av affärsområdet Industry fått fart.
Handelsbanken spekulerar baserat på nya uppgifter i bland annat Bloomberg i att prislappen kan hamna så högt som 10 miljarder kronor, långt över tidigare antaganden på 4 miljarder.
”En försäljning för 10 miljarder kronor skulle kunna betala av hela den räntebärande skulden och ändå möjliggöra en potentiell extrautdelning på 45 kronor per aktie”, skriver analytikern Johan Edberg om rekordutdelningen som kan hägra.
För aktieägarna skulle en sådan affär inte bara innebära skuldfri balansräkning, utan även öppna för att fastighetsportföljen – idag bokförd till 7,8 miljarder – kan värderas till det dubbla vid färdigställande bedömer storbankens expert.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Attraktiv värdering och starka trender
Utöver det potentiella jätteklippet i en försäljning och chansen till en rekordutdelning är NCC:s värdering fortsatt låg skriver Johan Edberg.
En gradvis ekonomisk återhämtning och ökade infrastruktursatsningar i Norden ger stöd för tillväxten.
Tre aktier Swedbank satsar på för resten av 2025
Swedbanks Fokusportfölj har gjort sig av med hela innehavet i Bravida och istället ökat positionen i tre andra aktier som bankens experter tror lite extra på just nu.
”Vi menar att NCC är det bästa valet för att investera i svensk byggsektor och bedömer att aktien både blir en absolut och relativ vinnare de kommande åren”, skriver han.
Med Sveriges beslut att lägga fem procent av BNP på försvaret – motsvarande 300 miljarder kronor på tio år – väntas NCC också gynnas av ökade investeringar i bygg- och anläggningsprojekt.
Prognoser och riktkurs höjs
Analysen pekar även på att intresset från storägaren OBOS kan bli en extra trigger för kursen.
Nya finansiella mål väntas dessutom ge stöd åt högre intäkter och marginaler.
”Vi höjer våra vinstprognoser med 5 procent för innevarande år och 3–5 procent för 2026–27”, skriver Edberg.
Mot den bakgrunden höjer analysen sin riktkurs från 220 till 250 kronor – med rekommendationen Köp tydligt upprepad. Det ger en uppsida om drygt 15 procent mot dagens kurs på 216 kronor, en kraftigt höjning i Stockholmsbörsens inledande handel.
Läs även: Aktiefonder fortsätter locka när börsen hackar – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Senaste nytt
Analys: Jätteaffär kan ge aktieägarna rekordutdelning
Ett av Stockholmsbörsens byggbolag står inför en spännande höst som skulle kunna bana väg för en rejäl rekordutdelning till aktieägarna. Det skriver Handelsbankens börsexpert Johan Edberg i en ny analys på onsdagsmorgonen. Läs även: Kanonrapport från svenska börsraketen: "Stark tillväxt" – Dagens PS En affär som kan ge rekordutdelning Byggbolaget NCC (börskurs NCC) är i …
Brasilien älskar det, Sverige tvekar – världen ser olika på framtidens resor
Det pratas mycket om framtidens resor just nu. ChatGPT skriver studentuppsatser, din mobil gissar vilken pizza du vill ha och på jobbet sitter någon mellanchef och oroar sig för att robotarna ska ta över. Nu har Booking.com släppt en gigantisk global rapport om hur vi egentligen ser på tekniken. Resultatet: världen är entusiastisk, men skeptisk. …
Het AI, iskallt barnafödande och Klarna på väg mot Nasdaq
Det är mycket som rör sig på marknaden i höst. I första avsnittet av Börsbarometern efter sommaren spanar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs in både högtryck och lågtryck på börshimmeln – från AI-investeringar till demografisk kris. Enligt en ny global undersökning från Salesforce är AI inte längre bara ett verktyg för kostnadsjakt. Nu …
Så köper du nu och betalar senare – utan ångest
Köp nu, betala senare – ett fenomen som lockar många. Men tjänsten kan bli dyr. Köp nu, betala senare – i USA BNPL – förknippas inte minst med Klarna och innebär, som namnet antyder, att du köper varor och betalar för dem vid ett framtida datum. ”BNPL-planer kan hjälpa till att sprida ut kostnaden för större …
Ny Blackstone-fond ska locka rika européer
Kapitalförvaltarjätten Blackstone vänder sig nu till rika i Europa – men även delar av Asien, Stillahavsområdet och Mellanöstern – med sin fond. I ett uttalande på onsdagen från Blackstone, som Bloomberg hänvisar till, framgår det att det är en infrastrukturfond som ska attrahera främst rika investerare i Europa men även vissa förmögna kunder globalt. Fonden, …