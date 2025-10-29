AMF: Vi kan gå in med mer pengar i Stegra

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Kan öka ytterligare

Stegra är samtidigt en av de mest kapitalkrävande satsningarna i svensk industri på senare år, med en total projektkostnad som beräknas uppgå till omkring 70 miljarder kronor.

Bolagets nuvarande finansieringsrunda leds av flera större ägare, och AMF följer processen noggrant.

Om rundan går i mål utesluter pensionsbolaget inte att öka sitt ägande ytterligare. Några planer på att minska innehavet finns inte.

“Ingenting vi utvärderar”

”Vi är nöjda med vår exponering mot Stegra och jag tror att det kommer att vara ett innehav som vi har över lite längre tid. Att gå ner i ägande är ingenting vi utvärderar för tillfället”, säger Katarina Romberg, vd för AMF Fonder.

Samtidigt pågår en bredare debatt om hur pensionskapital bör användas i stora industriprojekt som Stegra och Northvolt, som bland annat Bloomberg har skrivit om.

AMF framhåller att avkastningsmålet kräver en viss risknivå och att investeringar i svenska framtidsbolag kan bidra till både tillväxt och klimatomställning.

Al Gore kan kliva in

Alternativet – att enbart placera i säkra tillgångar som statsobligationer – skulle enligt bolaget ge för låg avkastning för att uppfylla pensionsuppdraget.

En ny storägare kan också vara på väg in. Den tidigare amerikanske vicepresidenten Al Gores klimatfond Just Climate, som redan äger drygt åtta procent av Stegra, uppges överväga att utöka sitt innehav.

En sådan affär skulle innebära att även de svenska AP-fonderna AP2 och AP4 indirekt blir större ägare i bolaget genom sitt engagemang i fonden.