Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

AMF: Vi kan gå in med mer pengar i Stegra

amf
AMF Fonder-chefen Katarina Romberg menar att Stegra tillhör den mer risktagande delen av portföljen. (Foto: Johan Carlberg/SVD/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Ska pensionsfonder investera i riskfyllda industriprojekt som Stegra? Ja, menar AMF, och säger att det inte är uteslutet med ytterligare tillskott av pengar.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Stegra befinner sig i en pågående finansieringsrunda.

Bolaget, som utvecklar ett stort stålprojekt i Boden, behöver omkring 10 miljarder kronor i nytt kapital för att kunna fortsätta byggplanerna inför den planerade produktionsstarten vid årsskiftet 2026/2027.

Pensionsbolaget AMF överväger att gå in med mer kapital i Stegra – trots att bedömare har rest frågetecken kring bolaget, skriver Finanswatch.

Har vissa högriskplaceringar

AMF är redan en av de tio största ägarna i Stegra, med ett innehav på 5,9 procent motsvarande cirka 2 miljarder kronor.

Pensionsbolaget har även en observatörsplats i bolagets styrelse och deltar aktivt i de diskussioner som förs mellan huvudägarna om hur finansieringen ska lösas.

Enligt AMF ingår investeringen i den del av portföljen som är avsedd för placeringar med hög risk, samma kategori som tidigare investeringar i bland annat Spotify, Yubico och Volvo Cars.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

15 okt. 2025

Kan öka ytterligare

Stegra är samtidigt en av de mest kapitalkrävande satsningarna i svensk industri på senare år, med en total projektkostnad som beräknas uppgå till omkring 70 miljarder kronor.

ANNONS

Bolagets nuvarande finansieringsrunda leds av flera större ägare, och AMF följer processen noggrant.

Om rundan går i mål utesluter pensionsbolaget inte att öka sitt ägande ytterligare. Några planer på att minska innehavet finns inte.

“Ingenting vi utvärderar”

”Vi är nöjda med vår exponering mot Stegra och jag tror att det kommer att vara ett innehav som vi har över lite längre tid. Att gå ner i ägande är ingenting vi utvärderar för tillfället”, säger Katarina Romberg, vd för AMF Fonder.

Samtidigt pågår en bredare debatt om hur pensionskapital bör användas i stora industriprojekt som Stegra och Northvolt, som bland annat Bloomberg har skrivit om.

AMF framhåller att avkastningsmålet kräver en viss risknivå och att investeringar i svenska framtidsbolag kan bidra till både tillväxt och klimatomställning.

Al Gore kan kliva in

Alternativet – att enbart placera i säkra tillgångar som statsobligationer – skulle enligt bolaget ge för låg avkastning för att uppfylla pensionsuppdraget.

En ny storägare kan också vara på väg in. Den tidigare amerikanske vicepresidenten Al Gores klimatfond Just Climate, som redan äger drygt åtta procent av Stegra, uppges överväga att utöka sitt innehav.

ANNONS

En sådan affär skulle innebära att även de svenska AP-fonderna AP2 och AP4 indirekt blir större ägare i bolaget genom sitt engagemang i fonden.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AMFStålStegra
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

David Ingnäs om rapporter i tredje kvartalet
Spela klippet
Börs & Finans

Därför sticker vissa bolag ut i rapportsäsongen

29 okt. 2025
ANNONS
ANNONS