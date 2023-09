Amerikanska börsdebuten skjuter i höjden direkt – banar vägen för andra

Det har gått en vecka sedan brittiska chip-tillverkaren Arm gjorde succé på Wall Street.

Instacart drog iväg efter debut

Under tisdagen var det dags igen – denna gång för amerikanska matleveransföretaget Instacart som kom in på Nasdaq med 30 dollar per aktie, berättar Business Insider.

Aktien spurtade med 40 procent till 42 dollar efter introduktionen som skedde efter lunch på Wall Street. Bolaget är värderat till drygt 10 miljarder dollar och med lyckade debuter för både Instacart och Arm i backspegeln så är det många investerare som ser positivt på nya introduktioner framöver.

Det dödläge som har funnits på börsen under de senaste par åren, där många bolag har hamnat långt under sina noteringar, kan därmed nu vara bruten.

“Det var så mycket spänning kring tillväxtföretag, och marknaden rycktes med. Efter 2000 tog det år innan börsintroduktioner kom tillbaka, och nu är vi tillbaka i den perioden”, säger David Erickson, finansexpert på Wharton School, University of Pennsylvania.

