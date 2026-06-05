Snart kan anställda på Amazons lager säga till en robot att hjälpa till. Det är åtminstone tanken med den nya Proteus.
Amazon lanserar ny lagerrobot – kan förstå talade instruktioner
Amazon presenterade på torsdagen en ny generation av sin lagerrobot Proteus.
Den har alldeles särskild funktion, nämligen att den kan förstå och reagera på naturligt språk.
Lanseringen sker samtidigt som teknikjätten fortsätter att minska antalet tjänstemän och investera miljardbelopp i artificiell intelligens och automatisering.
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Kan ta emot instruktioner
Den uppgraderade roboten är utvecklad för att kunna ta emot instruktioner från lageranställda utan behov av programmering eller tekniska kommandon.
Målet är att effektivisera arbetet i bolagets logistikcenter genom att låta robotarna transportera varor och utrustning mer självständigt, skriver CNBC.
Proteus introducerades första gången 2022 och används redan i 25 distributionsanläggningar i USA.
Den nya versionen väntas börja rullas ut i Europa under första halvåret 2027 som en del av Amazons satsning på att modernisera sina logistikanläggningar.
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Drar ned på personal
Bolaget har samtidigt aviserat investeringar på omkring 10 miljarder euro i europeisk verksamhet under de kommande åren.
Utöver den nya roboten lyfter Amazon fram flera andra tekniska framsteg inom robotik.
Bland dem finns Vulcan, som beskrivs som företagets första robot med känselsinne, samt ett automatiserat system för hantering av lagerbehållare.
Lanseringen sker i ett läge där Amazon samtidigt genomför omfattande personalneddragningar inom kontorsverksamheten.
Investerar tungt i AI
Under hösten 2025 meddelade bolaget att 14 000 tjänster skulle försvinna och i början av 2026 följde ytterligare 16 000 nedskärningar.
Företaget har motiverat förändringarna med behovet av att investera mer i AI och minska organisatorisk komplexitet.
Amazons vd Andy Jassy har tidigare varnat för att AI på sikt kommer att minska behovet av vissa typer av tjänstemannaarbeten, även om nya roller samtidigt väntas växa fram.
Företaget avvisar dock bilden av att robotar leder till färre jobb i lagerverksamheten.
Debatten fortsätter
Enligt Amazon har investeringarna i robotik snarare skapat behov av fler tekniskt kvalificerade medarbetare, bland annat robottekniker och mekatronikingenjörer.
Debatten om automatiseringens effekter på arbetsmarknaden fortsätter samtidigt att intensifieras.
Flera teknikföretag har genomfört omfattande personalneddragningar de senaste åren med hänvisning till AI-satsningar, och bedömare varnar för att särskilt enklare kontorsjobb och ingångspositioner kan påverkas.
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