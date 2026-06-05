Amazon lanserar ny lagerrobot – kan förstå talade instruktioner

Drar ned på personal

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Bolaget har samtidigt aviserat investeringar på omkring 10 miljarder euro i europeisk verksamhet under de kommande åren.

Utöver den nya roboten lyfter Amazon fram flera andra tekniska framsteg inom robotik.

Bland dem finns Vulcan, som beskrivs som företagets första robot med känselsinne, samt ett automatiserat system för hantering av lagerbehållare.

Lanseringen sker i ett läge där Amazon samtidigt genomför omfattande personalneddragningar inom kontorsverksamheten.

Investerar tungt i AI

Under hösten 2025 meddelade bolaget att 14 000 tjänster skulle försvinna och i början av 2026 följde ytterligare 16 000 nedskärningar.

Företaget har motiverat förändringarna med behovet av att investera mer i AI och minska organisatorisk komplexitet.

Amazons vd Andy Jassy har tidigare varnat för att AI på sikt kommer att minska behovet av vissa typer av tjänstemannaarbeten, även om nya roller samtidigt väntas växa fram.

Företaget avvisar dock bilden av att robotar leder till färre jobb i lagerverksamheten.

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Debatten fortsätter

Enligt Amazon har investeringarna i robotik snarare skapat behov av fler tekniskt kvalificerade medarbetare, bland annat robottekniker och mekatronikingenjörer.

Debatten om automatiseringens effekter på arbetsmarknaden fortsätter samtidigt att intensifieras.

Flera teknikföretag har genomfört omfattande personalneddragningar de senaste åren med hänvisning till AI-satsningar, och bedömare varnar för att särskilt enklare kontorsjobb och ingångspositioner kan påverkas.

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