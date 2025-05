Bitcoin eller guld? Nu kan du satsa på båda samtidigt

En av finansvärldens mest laddade debatter får nu sin egen scen. Två nya börshandlade fonder (ETF:er) är på väg att lanseras och de ställer Bitcoin rakt mot guld.

Krock i kapitalet

Det är Tidal Financial Group som ligger bakom satsningen. Under varumärket Battleshares har de lämnat in en ansökan om att få lansera två ETF:er där investerare kan gå lång på Bitcoin och kort på guld – eller tvärtom. Syftet?

Att ge småsparare och institutionella investerare möjlighet att satsa på vad de ser som den ultimata värdebevararen.

Bloomberg rapporterar att fonderna skulle använda sig av kortförsäljning, swappar och optioner för att kapitalisera på denna långvariga konflikt, en konflikt som blivit allt mer relevant i tider av inflation, geopolitiska spänningar och skepsis mot traditionella valutor.

