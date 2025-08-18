Amerikanskt OK ger Novo Nordisk-aktien bränsle

CNBC rapporterar att Novo Nordisks Wegovy fått godkännande i USA för behandling av metabol dysfunktionsassocierad steatohepatit (MASH) hos vuxna med måttlig till avancerad leverfibros.

Den progressiva leversjukdomen drabbar cirka 5 procent av amerikanska vuxna.

Så mycket stiger Novo Nordisk-aktien

Det är den första GLP-1-klassbehandlingen som godkänns för MASH, framgår det.

Efter klartecknet i USA för den danska läkemedelsjättens storsäljande fetmaläkemedel Wegovy mot leversjukdom studsade aktierna i företaget upp med 5,46 procent vid klockan 10:43 Londontid.

“Wegovy är nu unikt positionerat som den första och enda GLP-1-behandlingen som godkänts för MASH, vilket kompletterar den redan bevisade viktminskningen, kardiovaskulära fördelarna och den omfattande mängden bevis kopplade till semaglutid”, säger Martin Holst Lange på Novo Nordisk, enligt CNBC.

