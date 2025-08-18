Aktien i Novo Nordisk stiger med över 5 procent på ett amerikansk godkännande av läkemedlet Wegovy mot leversjukdom.
Amerikanskt OK ger Novo Nordisk-aktien bränsle
CNBC rapporterar att Novo Nordisks Wegovy fått godkännande i USA för behandling av metabol dysfunktionsassocierad steatohepatit (MASH) hos vuxna med måttlig till avancerad leverfibros.
Den progressiva leversjukdomen drabbar cirka 5 procent av amerikanska vuxna.
Så mycket stiger Novo Nordisk-aktien
Det är den första GLP-1-klassbehandlingen som godkänns för MASH, framgår det.
Efter klartecknet i USA för den danska läkemedelsjättens storsäljande fetmaläkemedel Wegovy mot leversjukdom studsade aktierna i företaget upp med 5,46 procent vid klockan 10:43 Londontid.
“Wegovy är nu unikt positionerat som den första och enda GLP-1-behandlingen som godkänts för MASH, vilket kompletterar den redan bevisade viktminskningen, kardiovaskulära fördelarna och den omfattande mängden bevis kopplade till semaglutid”, säger Martin Holst Lange på Novo Nordisk, enligt CNBC.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
