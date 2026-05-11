Aktiespararna: 26 procents uppsida i börsens småspararfavorit

”Tuffaste perioden någonsin”

Att det varit tuffa år för konsumentsektorn erkände också bolagets grundare, vd och den uppskattade småspararprofilen Torsten Jansson när han nyligen gästade podden Börsens finest.

”Vi firar 30 år på börsen under nästa år och jag har i alla fall aldrig tidigare upplevt en så lång period med så många år av seghet”, sa han då.

Men kanske är det en vändning i sikte nu – i alla fall tror Aktiespararna på det.

Köpråd med 26 procents uppsida

”Med en starkare marknad, avtagande valutamotvind, investeringar som ökar effektiviteten och integrationseffekter ser det onekligen ut som att det är bäddat för stigande lönsamhet för New Wave”, skriver Lars Frick.

”Redan i år ser vi starkare marginaler och 2027 när effektiviseringarna slagit igenom fullt ut, samt med synergier i förvärvet, räknar vi med att rörelsemarginalen åter når över 14 procent”.

Riktkursen sätts till 125 kronor, drygt 26 procent över nuvarande kurs på 98,4 kronor.

Det skulle i så fall vara något att glädjas över för de drygt 24 000 småsparare som äger aktien i dag enbart på sparplattformen Avanza.

