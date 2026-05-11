Aktien har nära dubblats i antal ägare på Avanza senaste tre åren. Men kursen på börsen har inte alls klättrat i samma fart.
Aktiespararna: 26 procents uppsida i börsens småspararfavorit
Nu ser Aktiespararnas analyschef Lars Frick ett fint köpläge.
Läs även: Svenska aktien han fiskar upp i AI-raset: ”Tickar alla boxar” – Dagens PS
Fallit på börsen senaste åren
”New Wave (börskurs New Wave) har periodvis varit ett av börsens mest uppskattade bolag, men det var länge sedan sist. 2024 parkerade tillväxten samtidigt som lönsamheten vände ned”.
Det skriver Aktiespararnas expert i en ny analys där profilklädsbolaget är ”Veckans aktie”.
De senaste tre åren har aktiekursen i princip handlat i sidled, och det senaste året är aktien till och med ned runt 15 procent.
”Tuffaste perioden någonsin”
Att det varit tuffa år för konsumentsektorn erkände också bolagets grundare, vd och den uppskattade småspararprofilen Torsten Jansson när han nyligen gästade podden Börsens finest.
”Vi firar 30 år på börsen under nästa år och jag har i alla fall aldrig tidigare upplevt en så lång period med så många år av seghet”, sa han då.
Men kanske är det en vändning i sikte nu – i alla fall tror Aktiespararna på det.
Köpråd med 26 procents uppsida
”Med en starkare marknad, avtagande valutamotvind, investeringar som ökar effektiviteten och integrationseffekter ser det onekligen ut som att det är bäddat för stigande lönsamhet för New Wave”, skriver Lars Frick.
”Redan i år ser vi starkare marginaler och 2027 när effektiviseringarna slagit igenom fullt ut, samt med synergier i förvärvet, räknar vi med att rörelsemarginalen åter når över 14 procent”.
Torsten Jansson avslöjar sina favoritaktier
Torsten Jansson är inte bara framgångsrik grundare och vd av klädföretaget New Wave utan också en duktig placerare på börsen. Nu har han öppnat upp om
Riktkursen sätts till 125 kronor, drygt 26 procent över nuvarande kurs på 98,4 kronor.
Det skulle i så fall vara något att glädjas över för de drygt 24 000 småsparare som äger aktien i dag enbart på sparplattformen Avanza.
Läs även: Fortsatt rusning till fonder – upp 20 miljarder i april – Dagens PS