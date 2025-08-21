Dagens PS
Aktieägare till  Nasdaq: Utred Musks lönepaket

Musk
Elon Musks lönepaket bör utredas och åtgärder vidtas, kräver nu en aktieägargrupp i ett brev till Nasdaq. (Foto: Susan Walsh/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Elon Musks lönepaket värt motsvarande drygt 278 miljarder kronor retar upp Teslas aktieägargrupp som begär att Nasdaq ”vidtar lämpliga åtgärder”.

SOC Investment Group, som aktieägargruppen benämns, efterlyser en formell utredning av lönepaktetet till den amerikanska elbilsjätten Teslas vd Elon Musk på 29 miljarder dollar, styvt 278 miljarder kronor.

Det uppger Fortune och berättar att aktieägargruppen i ett brev till Nasdaq ventilerar sin oro över efterlevnaden av reglerna för chefsersättning och aktieägarnas transparens.

Aktieägargruppen uppges arbeta med pensionsfonder som backas ekonomiskt av en koalition av fackföreningar med totalt över två miljoner medlemmar varav många enligt det amerikanska affärsmagasinet är investerare i Tesla.

Lönepaketet till Musk väcker “allvarlig oro”

Nu uttrycker aktieägargruppen ”allvarlig oro”, framgår det, över Teslabossens generösa lönepaket där styrelsen i Tesla ska ha rundat Nasdaqs noteringsregler för att kunna mangla igenom.

Enligt aktieägargruppen borde det skett en omröstning bland aktieägarna kring lönepaketet till Musk.

Tidigare har ett optionspaket till Elon Musk från 2018 på ännu mer, hela 56 miljarder dollar, det vill säga  537 miljarder kronor, upphävts.

Domstol: Styrelsen inte oberoende

Detta skedde inte bara en gång utan två gånger då domstolen som hanterade ärendet kom fram till att Teslas styrelse inte agerat oberoende i samband med att lönepaketet till Musk klubbades.

Det ärendet har nu överklagats till högsta domstolen i Delaware och det är först om Tesla förlorar överklagandet dit som det nya lönepaketet till Teslatoppen börjar gälla, har Fortune tidigare förklarat.

Läs mer: Elon Musk snuvad på sina miljarder – igen DagensPS

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

