Suget efter lyx minskar – vi shoppar hellre hos Zara

Zara hetare än LVMH

I takt med att vi konsumerar allt mindre lyx kan Bernard Arnault dock se sig omsprungen av personer som Ortega. Med en uppskattad förmögenhet på 1 290 miljarder kronor är spanjoren omkring tio miljarder kronor rikare än LVMH:s huvudägare där Zara ökade sin försäljning med nästan åtta procent under det första halvåret.

Lyxindustrin måste nu hitta nya ingångar för att locka konsumenterna, det fungerar inte längre att bara köra på som vanligt och hela tiden tro att vinsten ska öka och samtidigt sälja fler produkter.

Köper färre lyxvaror

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Det finns fortfarande många som shoppar lyx, men nedgången syns i länder som Kina, som länge sågs som extremt viktigt för hela industrin, samtidigt som de aspirerande lyxkonsumenterna, människor som ibland unnar sig en dyr märkesvara, blivit färre.

Det handlar dock inte enbart om kinesiska konsumenter.

Enligt Financial Times har omkring 60 miljoner konsumenter lämnat lyxmarknaden de senaste åren, vilket motsvarar ungefär 15 procent av kundgruppen.

Det beror framför allt på att lyxmärken höjt sina priser kraftigt. Sedan 2019 har priserna på vissa exklusiva produkter stigit med 50-70 procent och i takt med att levnadskostnaderna stiger på de flesta håll är det många som inte längre har råd med den där Dior-väskan.

Inte så lyxigt på börsen

För alla investerare som har lyxaktier blir det vidare ett tungt bakslag på börsen.

Enligt Reuters hade Europas tio största börsnoterade lyxföretag tillsammans förlorat motsvarande omkring 3 400 miljarder kronor i börsvärde sedan årsskiftet, räknat fram till mitten av oktober.

”Har konsumenterna inte längre råd med lyx, eller väljer de helt enkelt att lägga pengarna på annat?”, frågar Reuters i sin analys.

För LVMH är raset 40 procent under 2026, vilket därmed kan förklara varför Bernard Arnault har rasat ner på listan över världens rikaste personer. Hans förmögenhet minskade med över 600 miljarder kronor enbart under 2026, den största förlusten bland världens 500 rikaste personer.

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”I dag är bolaget värt mindre än hälften av sitt tidigare toppvärde”, uppger Reuters-analysen om LVMH:s börsvärde.

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