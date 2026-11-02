Vi vill inte ha lika mycket lyxmode och dyra märkesvaror längre. Trenden har vänt och det gör att det även blir allt mindre pengar för världens rikaste miljardärer.
Suget efter lyx minskar – vi shoppar hellre hos Zara
Inflation och mindre pengar i konsumenternas plånböcker.
Eller det faktum att det helt enkelt inte är inne att synas med dyra märkesväskor och andra lyxprylar längre.
Trenden har vänt ett tag nu som vi har berättat. Lyx är inte så hett som det var för några år sedan, snarare rejält svalt.
Många tar avstånd från lyx
Samtidigt har flashiga klockor och annat bling-bling ofta förknippats med gangstermiljöer där dyrgriparna ses som statusprylar i kriminella kretsar. Det är dock samtidigt något som andra i samhället inte ser som något lockande och därför tar avstånd från.
Ett tecken på att vi hellre shoppar kläderna i Zara-butiken än hos Dior är att grundaren av lågpriskedjan Zara, spanjoren Amancio Ortega, passerat lyxkungen Bernard Arnault när det gäller förmögenhet, enligt Die Presse.
Under flera år var fransmannen Bernard Arnault, mannen bakom lyxkoncernen LVMH, en av världens allra rikaste personer. Hans imperium omfattar bland annat Louis Vuitton, Dior, Tiffany och champagneproducenten Moët & Chandon.
Zara hetare än LVMH
I takt med att vi konsumerar allt mindre lyx kan Bernard Arnault dock se sig omsprungen av personer som Ortega. Med en uppskattad förmögenhet på 1 290 miljarder kronor är spanjoren omkring tio miljarder kronor rikare än LVMH:s huvudägare där Zara ökade sin försäljning med nästan åtta procent under det första halvåret.
Lyxindustrin måste nu hitta nya ingångar för att locka konsumenterna, det fungerar inte längre att bara köra på som vanligt och hela tiden tro att vinsten ska öka och samtidigt sälja fler produkter.
Köper färre lyxvaror
Det finns fortfarande många som shoppar lyx, men nedgången syns i länder som Kina, som länge sågs som extremt viktigt för hela industrin, samtidigt som de aspirerande lyxkonsumenterna, människor som ibland unnar sig en dyr märkesvara, blivit färre.
Det handlar dock inte enbart om kinesiska konsumenter.
Enligt Financial Times har omkring 60 miljoner konsumenter lämnat lyxmarknaden de senaste åren, vilket motsvarar ungefär 15 procent av kundgruppen.
Det beror framför allt på att lyxmärken höjt sina priser kraftigt. Sedan 2019 har priserna på vissa exklusiva produkter stigit med 50-70 procent och i takt med att levnadskostnaderna stiger på de flesta håll är det många som inte längre har råd med den där Dior-väskan.
Inte så lyxigt på börsen
För alla investerare som har lyxaktier blir det vidare ett tungt bakslag på börsen.
Enligt Reuters hade Europas tio största börsnoterade lyxföretag tillsammans förlorat motsvarande omkring 3 400 miljarder kronor i börsvärde sedan årsskiftet, räknat fram till mitten av oktober.
”Har konsumenterna inte längre råd med lyx, eller väljer de helt enkelt att lägga pengarna på annat?”, frågar Reuters i sin analys.
För LVMH är raset 40 procent under 2026, vilket därmed kan förklara varför Bernard Arnault har rasat ner på listan över världens rikaste personer. Hans förmögenhet minskade med över 600 miljarder kronor enbart under 2026, den största förlusten bland världens 500 rikaste personer.
”I dag är bolaget värt mindre än hälften av sitt tidigare toppvärde”, uppger Reuters-analysen om LVMH:s börsvärde.
Läs även:
Rea på lyxvaror drar in var tredje krona – priserna steg 50 procent. Dagens PS