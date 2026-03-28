Storbank i miljonförlikning om Epstein
Förlikningen kommer i samband med en grupptalan där banken anklagas för att ha underlättat för en människohandelsliga som leddes av den nu avlidne sexbrottslingen Jeffrey Epstein.
Den amerikanska storbanken Bank of America kommer att betala 72,5 miljoner dollar i en förlikning, uppger en talesperson.
Förlikningen kommer i samband med en grupptalan där banken anklagas för att ha underlättat för en människohandelsliga som leddes av den nu avlidne sexbrottslingen Jeffrey Epstein.
Domstolsdokument som AFP tagit del av bekräftar förlikningen. Bank of America förnekar i ett separat uttalande att man stött Epsteins brott, men att lösningen "gör det möjligt för oss att lägga frågan bakom oss och ger kärandena en ytterligare avslutning”.
72,5 miljoner dollar motsvarar cirka 687 miljoner kronor.