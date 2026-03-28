Storbank i miljonförlikning om Epstein

Den amerikanska storbanken Bank of America kommer att betala 72,5 miljoner dollar i en förlikning, uppger en talesperson.

Förlikningen kommer i samband med en grupptalan där banken anklagas för att ha underlättat för en människohandelsliga som leddes av den nu avlidne sexbrottslingen Jeffrey Epstein.