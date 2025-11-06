Smutsiga och svartlistade bolag i Sjunde AP-fonden

Runt sex miljoner svenskar har sina pensionspengar i Sjunde AP-fonden som enligt Ekot i Sveriges Radio investerat mer än 17 miljarder kronor i 42 världsledande kol- och oljejättar.

Enligt granskningen är flera av bolagen som den statliga pensionsfonden har tagit positioner i svartlistade.

I och med att de flesta av svenskarna aktivt inte gjort något eget pensionsval hamnar deras pensionsbesparingar automatiskt hos Sjunde AP-fonden och utan att veta om det själva är denna stora grupp svenskar med och stöttar de smutsiga bolagen ekonomiskt.

Investerar trots att bolagen är svartlistade

Det beror på att denna AP-fond har tagit sig friheten att placera i kol- och oljebolagen, och trots att flera av bolagen är svartlistade av banker har AP-fonden fortsatt att tanka aktier i dessa företag.

Bland de svartlistade bolagen nämns brasilianska Petrobras, som nyligen fått tillstånd att borra utanför Amazonflodens mynning, och norska oljejätten Equinor.

Jakob König, från det oberoende granskningsorganet Fair Finance Guide, är kritisk till AP-fondens innehav.