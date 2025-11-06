Dagens PS
Smutsiga och svartlistade bolag i Sjunde AP-fonden

Sjunde AP-fonden
Finns dina pensionspengar i Sjunde AP-fonden? Då kan du räkna med att de är placerade i smutsiga kol- och oljebolag varav en del är svartlistade av banker. (Foto: Eric Risberg/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Sjunde AP-fonden har placerat åtskilliga pensionsmiljarder i bolagen vars affärsverksamheter allvarligt skadar miljön och bidrar till klimatförändringar.

04 nov. 2025
Runt sex miljoner svenskar har sina pensionspengar i Sjunde AP-fonden som enligt Ekot i Sveriges Radio investerat mer än 17 miljarder kronor i 42 världsledande kol- och oljejättar.

Enligt granskningen är flera av bolagen som den statliga pensionsfonden har tagit positioner i svartlistade.

I och med att de flesta av svenskarna aktivt inte gjort något eget pensionsval hamnar deras pensionsbesparingar automatiskt hos Sjunde AP-fonden och utan att veta om det själva är denna stora grupp svenskar med och stöttar de smutsiga bolagen ekonomiskt.

Investerar trots att bolagen är svartlistade

Det beror på att denna AP-fond har tagit sig friheten att placera i kol- och oljebolagen, och trots att flera av bolagen är svartlistade av banker har AP-fonden fortsatt att tanka aktier i dessa företag.

Bland de svartlistade bolagen nämns brasilianska Petrobras, som nyligen fått tillstånd att borra utanför Amazonflodens mynning, och norska oljejätten Equinor.

Jakob König, från det oberoende granskningsorganet Fair Finance Guide, är kritisk till AP-fondens innehav.

“Tror att många är besvikna och upprörda”

”Det är många som idag försöker leva mer klimatvänligt och samtidigt så kan deras pensionspengar investeras i företag som gör raka motsatsen. Det tror jag att väldigt många blir både besvikna och upprörda över”, säger han till Ekot som berättar att sju av tio svenskar enligt Novus senaste undersökning är oroade över klimatförändringarna.

Men det tar statens AP-fond uppenbarligen ingen hänsyn till och Jakob König efterlyser ett större ansvar för hur fonden förvaltar pensionsspararnas pengar.

Han konstaterar att AP-fonden helt missat att matcha pensionsspararnas önskemål med sina tvivelaktiga investeringar och han anser att fonden förvaltningsmodell är ohållbar.

Mikael Lindh Hök är tillförordnad kommunikationschef på Sjunde AP-fonden och han menar att man har möjlighet att påverka de aktuella bolagen genom investeringarna.

Läs också: Här kan pensionsfonderna inte fasa ut fossila källor Realtid

Sjunde AP-fonden försvarar sin strategi

Det sker hela tiden utvärderingar vilka bolag fonden inte vill vara kvar i, uppger han.

”Antingen kan man rensa ut sin portfölj så man inte äger några bolag. Eller så kan man tro på att om jag äger kan jag fortfarande påverka bolaget. Man har närmare till ledningen, man kan rösta på stämmor och de delarna. Vi tror att vi kan komma närmare och vi kan påverka dem. Det har i alla fall mer effekt än om du inte hade haft dialogen eller om du inte hade haft rösta på stämman”, säger Mikael Lindh Hök till SR och försäkrar att Sjunde AP-fonden ”verkligen” försökt påverka de smutsiga bolagen att verka i en annan och mer klimatvänlig riktning under årens lopp. 

Läs också: Så rundade AP-fonderna regler – och förlorade miljarder DagensPS

Läs vidare: AP-fonder satsar mer på fossilt – inte mindre DagensPS

AP-fonderFair finance guideKlimatförändringarKolOljastatenSvartlistade
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

