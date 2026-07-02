Saabs Global Eye kan bli Natostandard

Beslutet ska enligt Reuters tillkännages vid nästa veckas Nato-toppmöte i Ankara i Turkiet.

Både Nato och Saab har avböjt att kommentera till Reuters.

Saab stiger på Stockholmsbörsen på torsdagen, och vid 14.40-tiden är aktien upp 6,3 procent.

I slutet av maj kom nyheten att Kanada inlett förhandlingar om att köpa Global Eye, som är ett övervaknings- och ledningssystem.

I förhandlingarna ska det bland annat bestämmas hur många plan som ska levereras. Men Micael Johansson, Saabs vd, sade då att det rör sig om omkring sex plan.

Den innebär också att Kanada valt bort konkurrerande anbud från USA.

Global Eye bygger på den kanadensiska flygplanstillverkaren Bombardiers modell Global 6 500.

För ett år sedan tecknade Saab även en avsiktsförklaring med den franska inköpsmyndigheten för försvarsmateriel (DGE) om försäljning av två Global Eye-flygplan till Frankrike.

Den affären innehåller även en option om att köpa ytterligare två plan.

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Sedan tidigare använder Förenade arabemiraten systemet.

Saabs stridsflygplan Gripen är också med som ett av de möjliga alternativen i en annan eventuell affär med Kanada, som vill ersätta sina äldre amerikanska plan.