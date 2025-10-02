OpenAI rundar av rekordaffär i talangjakten

Det uppger en källa, berättar Business Insider och konstaterar att OpenAI, som tillverkar ChatGPT, därmed går före serieentreprenören Elon Musks rymdbolag SpaceX och idessutom ntar tronen som världens mest värdefulla startup.

Tidigare värderades OpenAI, vars vd är Sam Altman, till 300 miljarder dollar i samband med en kapitalinjektion.

ANNONS

Det var Softbank som ledde den finansieringsrundan, som uppgick till 40 miljarder dollar, skriver BI.

Som en del av affären sålde OpenAIs anställda aktier till en grupp investerare, inklusive Thrive Capital , SoftBank, Dragoneer Investment Group , Abu Dhabis MGX och T. Rowe Price, enligt den anonyma uppgiftslämnaren, berättar tidningen som hänvisar till Bloomberg.

Ingen av de inblandade parterna har hittills kommenterat de senaste uppgifterna om möjligheten till aktieförsäljning.

Det är vanligt att stora bolag i USA gör upp med sina anställda om aktieförsäljning för att behålla talangerna.

”OpenAI står inför en alltmer konkurrensutsatt marknad för AI-talanger. Meta Platforms Inc. har aggressivt rekryterat forskare från OpenAI och andra topplabb till sitt nya “superintelligensteam”, och erbjuder lönepaket i niosiffrigt intervall . En andrahandsförsäljning skulle kunna hjälpa OpenAI att stimulera personalen att stanna kvar på företaget och tacka nej till dessa påkostade kompensationserbjudanden”, skriver Business Insider.