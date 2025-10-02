Nuvarande och tidigare anställda kan nu sälja aktier i OpenAI till värde av cirka 6,6 miljarder dollar till ett värde av 500 miljarder dollar.
OpenAI rundar av rekordaffär i talangjakten
Mest läst i kategorin
Rekord direkt för nya svenska guldgruvan
Lappland guldprospektering rapporterar rekordhalter i borrningarna efter guld vid Stortjärnhobben och utvidgar nu sökandet. 11 juli konstaterade Dagens PS att ”Nu kan guldgruvan bli en guldgruva”. Ett par månader senare konstaterar Lappland guldprospektering att rubriken stämmer. Stortjärnhobben, söder om Umeälven i Storumans kommun, har en guldfyndighet som upptäcktes redan 1997. Lappland guldprospektering provborrade. Totalt 52 …
Hon blåste JPMorgan – döms till sju års fängelse
Ljög för USA:s största bank JPMorgan om antalet användare och lyckades tillskansa sig en bra bit över motsvarande 1,6 miljarder kronor. Bankbjässen gick på lögnen och betalade 175 miljoner dollar, mer än 1,6 miljarder kronor alltså, när startup-kvinnan Charlie Javice for med osanning och påstod att webbplatsen hade fyra miljoner användare. I själva verket rörde …
Konkursen som får Wall Street att hålla andan
First Brands kollaps skickar chockvågor genom USA:s finansvärld. Nu spekuleras det i hur långt problemen kan sprida sig. Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar. Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster. Missa inte: Nya ESG trenden: försvar och …
Experten: Gör så här när börsen slår rekord
Även om den svenska börsen går lite ljummet 2025 så är USA-index glödheta och slår rekord på rekord vilket smittat av sig på de globala marknaderna som helhet. Dags att sälja av innan eventuella bakslag? Nej tvärtom säger Maria Landeborn, sparekonom och strateg på Danske Bank, baserat på erfarenheter vid tidigare börsrekord. Läs även: Klarna …
AP-fondschefen i hemlig inspelning: "Det här är en takeover"
Sammanslagningen mellan Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden har utvecklats till en infekterad maktkamp den ena fonden ser ut att vilja ta över den andra. Nu avslöjar en läckt videoinspelning att AP2:s vd Eva Halvarsson från början såg processen som en ”takeover” – trots helt andra offentliga uttalanden, rapporterar Dagens industri. När regeringen i januari meddelade …
Det uppger en källa, berättar Business Insider och konstaterar att OpenAI, som tillverkar ChatGPT, därmed går före serieentreprenören Elon Musks rymdbolag SpaceX och idessutom ntar tronen som världens mest värdefulla startup.
Tidigare värderades OpenAI, vars vd är Sam Altman, till 300 miljarder dollar i samband med en kapitalinjektion.
Det var Softbank som ledde den finansieringsrundan, som uppgick till 40 miljarder dollar, skriver BI.
Som en del av affären sålde OpenAIs anställda aktier till en grupp investerare, inklusive Thrive Capital , SoftBank, Dragoneer Investment Group , Abu Dhabis MGX och T. Rowe Price, enligt den anonyma uppgiftslämnaren, berättar tidningen som hänvisar till Bloomberg.
Ingen av de inblandade parterna har hittills kommenterat de senaste uppgifterna om möjligheten till aktieförsäljning.
Det är vanligt att stora bolag i USA gör upp med sina anställda om aktieförsäljning för att behålla talangerna.
”OpenAI står inför en alltmer konkurrensutsatt marknad för AI-talanger. Meta Platforms Inc. har aggressivt rekryterat forskare från OpenAI och andra topplabb till sitt nya “superintelligensteam”, och erbjuder lönepaket i niosiffrigt intervall . En andrahandsförsäljning skulle kunna hjälpa OpenAI att stimulera personalen att stanna kvar på företaget och tacka nej till dessa påkostade kompensationserbjudanden”, skriver Business Insider.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Senaste nytt
OpenAI rundar av rekordaffär i talangjakten
Nuvarande och tidigare anställda kan nu sälja aktier i OpenAI till värde av cirka 6,6 miljarder dollar till ett värde av 500 miljarder dollar. Det uppger en källa, berättar Business Insider och konstaterar att OpenAI, som tillverkar ChatGPT, därmed går före serieentreprenören Elon Musks rymdbolag SpaceX och idessutom ntar tronen som världens mest värdefulla startup. …
Lyxtunnelbanan som har blivit en sevärdhet
Saudiarabien har rullat ut sitt senaste mästerverk. Lyxtunnelbanan Riyadh Metro har blivit mer än bara transportmedel och toppar nu stadens sevärdheter. Befolkningen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh ligger redan på runt 8 miljoner och förväntas nå 10 miljoner till 2030. Lyxtunnelbanan har blivit en sevärdhet Därför är det viktigt med effektiva transportmedel som kan slussa runt …
Taiwan nobbar Trump – ingen chiptillverkning i USA
Det blir tummen ner för Trump. Taiwan tänker inte flytta halva sin chiptillverkning till USA. Det blev inte det utfall som Donald Trump hade önskat sig. Han ville se att Taiwan flyttade halva sin chiptillverking till USA, och därmed minskar det stora beroendet som i nuläget innebär att Taiwans chipjätte TSMC står för den största …
Vance: Då blir det massuppsägningar
Statsapparaten står stilla efter att kongressen misslyckats nå en överenskommelse. Mitt i dödläget pekar Vita huset ut en ny risk. USA:s federala regering är nedstängd efter att kongressen misslyckats med att enas om en kortsiktig finansiering. Hundratusentals statsanställda är redan permitterade – och nu varnar Vita huset för att krisen kan sluta med massuppsägningar. Missa …
Tyska elkunder betalar dyrt – nu kommer höstsmällen till Sverige
Svenska hushåll går en dyr höst till mötes. I Tyskland har elkunderna redan betalat dyrt för en energipolitik som kallas ”katastrofal”. Elräkningarna stiger i höst. Prognoser pekar på nästan dubbelt så höga priser som i fjol. Samtidigt visar utvecklingen i Tyskland hur fel beslut kan bli en dyr affär för både hushåll och industri. Missa …