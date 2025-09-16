Microsofts aktieköp i OpenAI – en guldgruva

Det skriver Business Insider och refererar till BNP Paribas.

Allting började med att mjukvarubjässen Microsoft investerade i OpenAI 2019.

ANNONS

Då rörde det sig om en investering på 1 miljard dollar, men 2023 gick bolaget in med ytterligare miljarder dollar i Sam Altmans företag och nu omstruktureras OpenAI till ett nytt vinstdrivande företag och en framtida börsnotering där Microsoft kommer få en stor aktiepost, framgår det.

Då blev många förvånade

Många höjde på ögonbrynen när Microsoft klev in i OpenAI 2019, men nu visar det sig vara en osedvanligt smart investering och knappast någon kan kloka ner på den amerikanska mjukvarujättens val i dag.

”Microsoft investerade cirka 13 miljarder dollar för att förvärva denna andel, inklusive den initiala miljarden dollar och en större investering i början av 2023, strax efter att ChatGPT kom ut”, konstaterar Business Insider.

I dag är nog många avundsjuka

Om bara några år kan företaget få en mer än tiofaldig avkastning på sin investering i OpenAI.

Till skillnad mot andra Big Tech-bolags investeringar har Microsofts investering i OpenAI ökat mycket snabbare i värde.

ANNONS

Det var Microsofts VD Satya Nadella , tekniska chef Kevin Scott och OpenAIs VD Sam Altman skapade det ursprungliga partnerskapet.

Läs mer: AI-bolaget kan bli historiens största börsnotering DagensPS