Mestadels nedåt i Asien – men uppåt i USA

Japans Nikkei 225 noterade ännu ett nytt rekord tidigare i handeln i dag men har sedan vänt ned och står nu på minus. (Foto: Shuji Kajiyama/AP/TT)
Ola Söderlund
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Tokyobörsen noterade på fredagen ännu ett nytt rekord men har sedan vänt nedåt och står just nu på minus, rapporterar amerikanska CNBC.

I Japan har centralbanken BoJ, Bank of Japan, som väntat meddelat att styrräntan får ligga kvar på 0,5 procent.

Det är i linje med ekonomernas prognos i en Reutersenkät. Strategin syftar till att hålla tillbaka den japanska inflationen som var 2,7 procent under augusti månad, berättar CNBC och konstaterar att det var tredje månaden i rad som kärninflationen gick ned.

Stabilitet har prio 1 i Japan

Även den totala inflationen i Japan sjönk till 2,7 procent i årstakt i augusti, ned från 3,1 procent i juli. Landets inflation är därmed på sin lägsta nivå sedan november 2024, framgår det.

”Japans centralbanks beslut att hålla räntorna oförändrade understryker dess försiktiga hållning mitt i en avtagande inflation och global osäkerhet – stabilitet prioriteras framför för tidig åtstramning”, säger Hiroaki Amemiya, investeringsdirektör på Capital Group, till den amerikanska nyhetskanalen.

Japan är världens tredje största ekonomi efter Kina och med USA i topp.

Så går börserna i Asien i dag

På marknaderna i Asien-Stillahavsområdet steg Japans referensindex Nikkei 225 med 1,19 procent till en ny rekordnivå tidigare i handeln.

I skrivande stund, klockan 06.44, är emellertid Nikkei 225 ned med drygt 1 procent, enligt CNBC:s börsrapport.

Och rött lyser det även på det sydkoreanska Kospiindexet, som backar 0,76 procent.

Shanghaibörsen i Fastlandskina står på minus med 0,03 procent medan Hang Seng i Hongkong stiger med marginella 0,12 procent.

Indiens Nifty 50 är ned med 0,46 procent.

I Australien klättrar S&P/ASX 200 med 0,63 procent.

Grönt på USA:s ledande börser

På Wall Street I USA avslutade det breda S&P 500 handelsdagen med en uppgång på 0,48 procent.

Nasdaq Composite steg 0,94 procent och Dow Jones Industrial Average stängde upp med 0,27 procent.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

