Mestadels nedåt i Asien – men uppåt i USA

I Japan har centralbanken BoJ, Bank of Japan, som väntat meddelat att styrräntan får ligga kvar på 0,5 procent.

Det är i linje med ekonomernas prognos i en Reutersenkät. Strategin syftar till att hålla tillbaka den japanska inflationen som var 2,7 procent under augusti månad, berättar CNBC och konstaterar att det var tredje månaden i rad som kärninflationen gick ned.

ANNONS

Stabilitet har prio 1 i Japan

Även den totala inflationen i Japan sjönk till 2,7 procent i årstakt i augusti, ned från 3,1 procent i juli. Landets inflation är därmed på sin lägsta nivå sedan november 2024, framgår det.

”Japans centralbanks beslut att hålla räntorna oförändrade understryker dess försiktiga hållning mitt i en avtagande inflation och global osäkerhet – stabilitet prioriteras framför för tidig åtstramning”, säger Hiroaki Amemiya, investeringsdirektör på Capital Group, till den amerikanska nyhetskanalen.

Japan är världens tredje största ekonomi efter Kina och med USA i topp.