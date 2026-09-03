Kursras för underklädesjätten

Själva försäljningen i jämförbara butiker steg visserligen med 9 procent under perioden, i linje med marknadens förväntningar.

Bolaget uppger samtidigt att man förväntar sig att försäljningen under tredje kvartalet ska landa på omkring 1,6 miljarder dollar, över analytikernas förväntan men trots den positiva prognosen sjunker alltså aktien kraftigt.

Nedgången ska dock sättas i ett perspektiv att aktien varit en av årets stora vinnare på New York-börsen med en uppgång på 57 procent sedan årsskiftet.