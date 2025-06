JP Morgan spår rally i asiatiska AI-teknikaktier

Om JP Morgans prognos för aktier inom tekniksektorn i Asien slår in är uppsidan ytterligare 15-20 procent i år.

Bränslet kommer främst från artificiell intelligens. AI kommer upprätthålla det starka momentumet för asiatiska teknikaktier, enligt den amerikanska bankjätten.

AI väntas driva fram vinnarna

“AI kommer att fortsätta att leda denna uppgång när det gäller tillväxten i datacenterinvesteringar 2025 och mer förtroende för tillväxten 2026”, skriver bankens analytiker i en rapport som uppmärksammas av Bloomberg.

“Vi rekommenderar inte någon meningsfull rotation bort från AI-aktier under de kommande tre månaderna och skulle föredra” att hålla fast vid vinnarna, heter det vidare.

AI-aktier har tveklöst medvind på aktiemarknaderna i Asien, detta förklaras med ” en robust inhemsk aptit för automatisering och generativ teknik”.

Bloomberg berättar att nyhetsbyråns regionala halvledarindex har stigit med över 12 procent i år och att det överträffar en asiatisk aktiemätare.

Här är JP Morgans favoriter i Asien

Teknikaktier inom AI väntas nu skörda nya vinster, bland annat drivet av en hög och motståndskraftig efterfrågan på AI-minneschips från stora teknikleverantörer.

“JPMorgans bästa aktieval inkluderar regionens största chiptillverkare, inklusive Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., SK Hynix Inc., Advantest Corp och Delta Electronics Inc. Dessa aktier bör fortsätta sin uppåtgående fart under de kommande 12 månaderna, eftersom efterfrågan inte är ett problem och vinsterna kommer att fortsätta att revideras upp”, skriver Bloomberg vidare och konstaterar att banken är mer återhållsam i synen på teknikaktier som inte har AI-koppling.

