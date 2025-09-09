Nya rekord på Tokyobörsen och Wall Street

På Wall Street i New York nådde Nasdaq Composite ett nytt intradagshögsta. Det tekniktungga indexet steg med 0,45 procent, vilket är en ny rekordnivå, konstaterar CNBC.

Det breda S&P 500 avancerade samtidigt 0,21 procent medan industritäta Dow Jones lyfte 0,25 procent.

Teknikbolag tog täten på Wall Street

På USA:s börser var det chiptillverkaren Broadcom som var draglok med en uppgång på 3 procent. Nvidia steg nästan 1 procent, och även Microsoft och Amazon hade en bra börsdag.

Under veckan kommer två inflationsrapporter in som tilldrar de amerikanska investerarnas intresse.

På börserna i Asien-Stillahavsområdet nu på morgonen avancerar japanska Nikkei 225 för andra dagen i rad. Just nu, strax efter 06.30 svensk tid, är indexet upp med 0,11 procent.