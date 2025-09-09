Dagens PS
Nya rekord på Tokyobörsen och Wall Street

Wall Street
Både Nasdaq Composite i New York och japanska Nikkei 225 når nya rekordnivåer. (Foto: Shuji Kajiyama/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Under måndagskvällen, svensk tid, stängde Nasdaq i USA till en ny rekordnotering, och även den japanska börsen fortsätter upp till ny rekordnivå i dag, tisdag.

På Wall Street i New York nådde Nasdaq Composite ett nytt intradagshögsta. Det tekniktungga indexet steg med 0,45 procent, vilket är en ny rekordnivå, konstaterar CNBC.

Det breda S&P 500 avancerade samtidigt 0,21 procent medan industritäta Dow Jones lyfte 0,25 procent.

Teknikbolag tog täten på Wall Street

På USA:s börser var det chiptillverkaren Broadcom som var draglok med en uppgång på 3 procent. Nvidia steg nästan 1 procent, och även Microsoft och Amazon hade en bra börsdag.

Under veckan kommer två inflationsrapporter in som tilldrar de amerikanska investerarnas intresse.

På börserna i Asien-Stillahavsområdet nu på morgonen avancerar japanska Nikkei 225 för andra dagen i rad. Just nu, strax efter 06.30 svensk tid, är indexet upp med 0,11 procent.

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Marknaden välkomnar avgången

Uppgångarna på Tokyobörsens referensindex kommer efter att Shigeru Ishiba på söndagen meddelat sin avgång som Japans premiärminister. Det är främst tekniksektorn som driver upp Nikkei 225 till nya rekordnivåer.

”Investerare satsar på att nästa ledare från det regerande Liberaldemokratiska partiet (LDP) kan släppa lös en ny våg av finanspolitiska stimulanser för att stärka ekonomin”, skriver Hani Abuagla, senior analytiker på XTB Investings, i en not som refereras av CNBC, som konstaterar att även det japanska Topixindexet har medvind.

Överlag grönt på Asienbörserna

Det är överlag uppåt på marknaderna i Asien-Stillahavsområdet i dag.

Kospi i Sydkorea stiger med hela 1,04 procent, och även småbolagsindexet Kosdaq står på plus.

I Fastlandskina backar Shanghaibörsen med 0,29 procent.

Australiens S&P/ASX 200 är ned med 0,59 procent.

Hongkongs Hang Seng klättrar 0,80 procent, Indiens Nifty 50 är upp 0,32 procent medan Indonesiens Jakarta Composite Index hade tappat 1,25 procent i samband med börsrapporten från CNBC. Bakgrunden är att ”Indonesiens president Prabowo Subianto oväntat avskedade Sri Mulyani Indrawati som finansminister sent på måndagen”, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

