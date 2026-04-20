Uppmaningen: Slösa mer på elen i sommar

Ska få ekonomiska incitament

Hushåll med smarta elmätare och avtal med deltagande energibolag kan få ekonomiska incitament för att använda el vid specifika tidpunkter.

Det kan exempelvis handla om att köra tvättmaskiner, diskmaskiner eller ladda elbilar när tillgången är hög.

Ersättningen kan variera mellan olika leverantörer och områden. Det kan handla om direkt rabatter på elpriset, tillfälligt gratis el eller belöningssystem som kan omvandlas till exempelvis presentkort.

Samtidigt kan olika regioner få olika signaler beroende på lokala förhållanden i elnätet.

Behöver stänga av förnybar produktion ibland

Flera energibolag, däribland British Gas och Octopus Energy, deltar redan i liknande initiativ och väntas integrera den nya modellen i sina erbjudanden.

Syftet är att minska behovet av att stänga av förnybar produktion vid överskott, vilket i dag förekommer.

Utvecklingen speglar en bredare förändring av energisystemet där småskalig och väderberoende produktion får allt större betydelse.

Samtidigt kvarstår behovet av flexibel kraft, ofta från gas, för att hantera variationer i produktionen.

Den uppdaterade modellen väntas bli särskilt viktig under sommarmånaderna, då variationerna mellan utbud och efterfrågan tenderar att vara som störst.

