Kör en tvätt eller ladda bilen gratis – om det är sol. Det kan bli verklighet för många britter i sommar.
Uppmaningen: Slösa mer på elen i sommar
Hushåll i Storbritannien kan framöver få gratis eller billigare el under perioder med överskott i elsystemet.
Förändringen är en del av en uppdatering av den så kallade flexibilitetsmekanismen på elmarknaden, som syftar till att bättre balansera utbud och efterfrågan.
Den nya modellen innebär att energibolag inte bara kan uppmuntra kunder att minska sin förbrukning under högbelastning, utan också att öka den när tillgången på el är stor.
Vill styra konsumtionen
Initiativet drivs av National Energy System Operator och har godkänts av tillsynsmyndigheten Ofgem.
Bakgrunden är en snabb ökning av förnybar elproduktion, särskilt från sol- och vindkraft. Under sommaren är efterfrågan på el generellt lägre samtidigt som produktionen från solenergi når sina toppar.
Det skapar allt oftare situationer där elöverskott riskerar att gå till spillo om produktionen inte kan anpassas i tid.
För att hantera detta vill systemoperatören i större utsträckning styra konsumtionen, skriver BBC.
Ska få ekonomiska incitament
Hushåll med smarta elmätare och avtal med deltagande energibolag kan få ekonomiska incitament för att använda el vid specifika tidpunkter.
Det kan exempelvis handla om att köra tvättmaskiner, diskmaskiner eller ladda elbilar när tillgången är hög.
Ersättningen kan variera mellan olika leverantörer och områden. Det kan handla om direkt rabatter på elpriset, tillfälligt gratis el eller belöningssystem som kan omvandlas till exempelvis presentkort.
Samtidigt kan olika regioner få olika signaler beroende på lokala förhållanden i elnätet.
Behöver stänga av förnybar produktion ibland
Flera energibolag, däribland British Gas och Octopus Energy, deltar redan i liknande initiativ och väntas integrera den nya modellen i sina erbjudanden.
Syftet är att minska behovet av att stänga av förnybar produktion vid överskott, vilket i dag förekommer.
Utvecklingen speglar en bredare förändring av energisystemet där småskalig och väderberoende produktion får allt större betydelse.
Samtidigt kvarstår behovet av flexibel kraft, ofta från gas, för att hantera variationer i produktionen.
Den uppdaterade modellen väntas bli särskilt viktig under sommarmånaderna, då variationerna mellan utbud och efterfrågan tenderar att vara som störst.
