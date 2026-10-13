Bottenbetyg för Ryanairs service – 45 ärenden på svarta listan

”Det är till stor del tjänster som människor använder av nödvändighet eller vana snarare än för att de själva valt dem”, säger Michael Killeen, som leder CX Academy och har skrivit rapporten, enligt Irish Times.

Han nämner sociala plattformar, kollektivtrafik, el- och vattenbolag och offentliga tjänster man inte kan välja bort, och de ”brukar få låga betyg rakt över snarare än på någon enskild punkt”.

Ryanair var också det företag som flest irländare anmälde till konsumentmyndigheten CCPC under 2025, med 593 klagomål enligt RTÉ.

Sist av 14 bolag i brittisk enkät

Den brittiska konsumentorganisationen Which? placerade i februari Ryanair sist av 14 kortdistansflygbolag i sin årliga flygenkät. Bolaget fick 55 procent i kundbetyg, mot 76 procent för vinnaren Jet2, och mer än var tredje Ryanairresenär uppgav att något hade gått fel under resan.

Vid förseningar svarade 67 procent av Ryanairs passagerare att det åtminstone ibland fanns personal att fråga. Hos Jet2 var andelen 92 procent.