Ryanair hamnar bland de tio sämsta när irländska konsumenter betygsätter företagens kundservice. I Sverige har bolaget i år 45 ärenden på Råd & Röns svarta lista, fler än något annat företag.
Bottenbetyg för Ryanairs service – 45 ärenden på svarta listan
I den irländska mätningen, som analysföretaget Amárach gör åt CX Academy, kommer Facebook sist medan landets kreditföreningar vinner för elfte året i rad, skriver Irish Times. Bland de tio sämsta finns även det statliga tv-bolaget RTÉ, Instagram, Tiktok, Ticketmaster och, för första gången, pantsystemet Re-turn.
”Det är till stor del tjänster som människor använder av nödvändighet eller vana snarare än för att de själva valt dem”, säger Michael Killeen, som leder CX Academy och har skrivit rapporten, enligt Irish Times.
Han nämner sociala plattformar, kollektivtrafik, el- och vattenbolag och offentliga tjänster man inte kan välja bort, och de ”brukar få låga betyg rakt över snarare än på någon enskild punkt”.
Ryanair var också det företag som flest irländare anmälde till konsumentmyndigheten CCPC under 2025, med 593 klagomål enligt RTÉ.
Sist av 14 bolag i brittisk enkät
Den brittiska konsumentorganisationen Which? placerade i februari Ryanair sist av 14 kortdistansflygbolag i sin årliga flygenkät. Bolaget fick 55 procent i kundbetyg, mot 76 procent för vinnaren Jet2, och mer än var tredje Ryanairresenär uppgav att något hade gått fel under resan.
Vid förseningar svarade 67 procent av Ryanairs passagerare att det åtminstone ibland fanns personal att fråga. Hos Jet2 var andelen 92 procent.
Toppar svarta listan i Sverige
Ryanair räknar med omkring 4,6 miljoner passagerare per år i Sverige och trafikerar 43 linjer härifrån i vinter. Bolaget har toppat båda årets uppdateringar av Råd & Röns svarta lista över företag som inte följer beslut från Allmänna reklamationsnämnden, Arn.
Vid vårens uppdatering stod Ryanair för 28 ärenden, främst försenade flyg, med sammanlagt 179 697 kronor i ersättning som Arn rekommenderat, rapporterade TT. Den 26 augusti tillkom ytterligare 17 ärenden, återigen flest av alla.
Tvillingarna Anton och William Genlott stämde Ryanair, som vägrat betala ersättning efter att deras hemresa från Malaga till Arlanda blivit mer än tre timmar försenad.
Ryanair hävdade att förseningen berodde på extraordinära omständigheter, men i februari dömde Attunda tingsrätt bolaget att betala 800 euro, strax över 8 500 kronor, plus ränta.
”Det var helt knas när vi kom till flygplatsen. Först var det IT-strul så det gick inte att checka in på plats”, sade Anton Genlott till Nerikes Allehanda.
”Sedan bytte vi gate säkert åtta gånger”, sade William Genlott, vars sällskap landade på Arlanda först vid midnatt.
Ryanair ger en annan bild på sin webbplats, där bolagets egen mätning av kundnöjdheten har legat mellan 88 och 92 procent varje månad i år. ”Passagerarna gav vår kabinpersonal och upplevelsen ombord och vid ombordstigningen höga betyg”, skriver bolaget om september, då det flög 20,1 miljoner passagerare och betyget landade på 89 procent.