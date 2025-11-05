I en reviderad marknadssyn lyfter Söderberg & Partners fram aktier i hälsovårdssektorn som särskilt attraktiv.
Börsproffs hissar aktier inom hälsovård
Mest läst i kategorin
Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år
Bilkoncernen Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar kring att Elon Musks Tesla skulle kunna tänkas vara helt borta från marknaden inom 10 år. “BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse. Se även: Sparkonto utan ränta? “Som …
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …
Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
Allt fler privatpersoner köper in sig i onoterade bolag via evergreen-fonder. Det kan få private equity-bolagens fokus att förskjutas på ett oroande sätt, menar en branschorganisation för investerare. Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen. Det beror på så kallade …
Analyshuset: Sju aktier att satsa på i november
Hela sju nykomlingar får plats i Paretos månadsportfölj för november med analyshusets toppfavoriter bland svenska aktier just nu. Spelbolaget Evolution (börskurs Evolution), som togs in för bara en månad sedan, är en av de placeringar som får lämna efter en svag prestation på minus 18 procent under oktober. Läs även: Därför har Swedbank köpt upp …
Bank of America: "Satsa på guld i stället"
Guld är den bästa säkerheten inför en eventuell AI-relaterad marknadsbubbla. Det säger analytiker hos Bank of America. När vi ser ett potentiellt AI-lett marknadsrally, som höjt amerikanska aktier till märkbart höga kurser, framstår guld som en av de mest övertygande säkerheterna mot en möjlig kursreaktion och utförsbacke. Det säger analytiker hos Bank of America, citerade …
Det här framgår i ett pressmeddelande från Söderberg & Partners.
”Det senaste året har varit utmanande för hälsovårdssektorn, som globalt presterat mer än 20 procentenheter sämre än världsindex. Nu bedömer vi dock att det värsta ligger i backspegeln och gör bedömningen att hälsovårdssektorn har goda förutsättningar framåt med en fin vinsttillväxt. Med den bakgrunden har vi valt att öka exponeringen mot sektorn”, säger Marcus Tengvall, allokeringschef på Söderberg & Partners.
Här ser det mörkare ut för aktierna
Handelskriget och allt vad det medfört i tullar och spänningar har skakat även hälsovårdssektorn.
Men nu ser det ljusare ut, skriver den finansiella rådgivaren i senaste utgåvan av den så kallade Månadsutblicken.
Det ser ljust ut för sektorn inom kraftförsörjning då den länge gynnats av fallande marknadsräntor, konstaterar Söderberg & Partners som tror att utrymmet där minskat för positiva överraskningar.
Experterna: Vi minskar exponeringen
”Till skillnad från hälsovård är kraftförsörjning en av de starkast presterande sektorerna i år. En anledning till detta är att ett fåtal bolag inom sektorn gynnats väldigt mycket av utbyggnaden av stora datacenter. Då det endast är en liten del av sektorn som gynnas av detta, och då exponering mot datacenterutbyggnad och AI bättre fås inom sektorerna IT och kommunikationstjänster, kommer vi minska vår exponering mot kraftförsörjningssektorn”, säger Tengvall.
Månadsutblicken är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB, som är en del av Söderberg & Partners-koncernen.
Läs även: Fetmaläkemedlet bommade – börsjättens aktie backar DagensPS
Missa inte: Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Wall Street-tjur: Börsrallyt i USA fortsätter 2026
Morgan Stanleys Mike Wilson var börspessimisten som bytte fot och blev optimist och nu spår han ett fortsatt börsrally i USA även nästa år. Så lyder hans argument. Mike Wilson är Morgan Stanleys chefsstrateg och han och hans team på den amerikanska bankjätten är mäkta imponerad av försäljning och vinst som flera av USA:s bolag …
Dubbelsmäll för koppar – tappar greppet om rekordnivå
Efter solsken kommer regn, brukar det heta – och så även för koppar. Efter all time high faller priset nu tillbaka från rekordnivån. Kopparpriset fick en tung start på veckan. Efter rekordnivåer i oktober backar nu den röda metallen när både Fed och Chile sätter press på marknaden. Missa inte: Koppar stjäl showen av guld …
Så tar du makten över AI – bli bäst på prompts
För den som behärskar prompt writing, konsten att ge AI tydliga och effektiva instruktioner, öppnas nya karriärvägar. Det handlar inte längre om att använda teknik, utan om att styra den. Artificiell intelligens har på kort tid gått från tekniskt buzzword till strategisk kärna i företagsutveckling. Men medan verktygen blir allt mer tillgängliga, uppstår en ny …
Se upp – nu går startskottet för årets värsta bedrägerivåg
November och december är en fest för både fyndjägare och bedragare. Bedrägerierna skjuter i höjden när shoppinghögtiderna drar i gång. Det är inte bara e-handlarna som lurar svenskarna under Black Friday.? En ny analys från fintech-bolaget Adyen, baserad på statistik från Brottsförebyggande rådet, visar att antalet kortbedrägerier ökar kraftigt under årets mest intensiva shoppingmånader. Bedrägerierna …
Farväl till V8: Lexus gör F till mjukvara
Lexus kan vara på väg att ersätta sina ikoniska F-modeller med ett digitalt körläge – ett tryck på en knapp i stället för en V8. Under många år har Lexus F-bilar stått för märkets sportiga själ. RC F, IS F och den legendariska LFA har visat att Lexus kan mer än att bygga tysta, välputsade …