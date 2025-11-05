Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Aktier

Börsproffs hissar aktier inom hälsovård

aktier
Nu är det läge att investera i hälsovårdsaktier, om vi får tro Söderberg & Partners experter. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

I en reviderad marknadssyn lyfter Söderberg & Partners fram aktier i hälsovårdssektorn som särskilt attraktiv.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tesla kan vara helt borta från marknaden om 10 år varnar erfarna branschtoppen.
Spela klippet

Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år

04 nov. 2025
ANNONS

Det här framgår i ett pressmeddelande från Söderberg & Partners.

Det senaste året har varit utmanande för hälsovårdssektorn, som globalt presterat mer än 20 procentenheter sämre än världsindex. Nu bedömer vi dock att det värsta ligger i backspegeln och gör bedömningen att hälsovårdssektorn har goda förutsättningar framåt med en fin vinsttillväxt. Med den bakgrunden har vi valt att öka exponeringen mot sektorn”, säger Marcus Tengvall, allokeringschef på Söderberg & Partners.

Här ser det mörkare ut för aktierna

Handelskriget och allt vad det medfört i tullar och spänningar har skakat även hälsovårdssektorn.

Men nu ser det ljusare ut, skriver den finansiella rådgivaren i senaste utgåvan av den så kallade Månadsutblicken.

Det ser ljust ut för sektorn inom kraftförsörjning då den länge gynnats av fallande marknadsräntor, konstaterar Söderberg & Partners som tror att utrymmet där minskat för positiva överraskningar.

Experterna: Vi minskar exponeringen

”Till skillnad från hälsovård är kraftförsörjning en av de starkast presterande sektorerna i år. En anledning till detta är att ett fåtal bolag inom sektorn gynnats väldigt mycket av utbyggnaden av stora datacenter. Då det endast är en liten del av sektorn som gynnas av detta, och då exponering mot datacenterutbyggnad och AI bättre fås inom sektorerna IT och kommunikationstjänster, kommer vi minska vår exponering mot kraftförsörjningssektorn”, säger Tengvall.

Månadsutblicken är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB, som är en del av Söderberg & Partners-koncernen.

ANNONS

Läs även: Fetmaläkemedlet bommade – börsjättens aktie backar DagensPS

Missa inte: Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsAnalysHälsovårdSöderberg & Partners
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS