Börsproffs hissar aktier inom hälsovård

Det här framgår i ett pressmeddelande från Söderberg & Partners.

”Det senaste året har varit utmanande för hälsovårdssektorn, som globalt presterat mer än 20 procentenheter sämre än världsindex. Nu bedömer vi dock att det värsta ligger i backspegeln och gör bedömningen att hälsovårdssektorn har goda förutsättningar framåt med en fin vinsttillväxt. Med den bakgrunden har vi valt att öka exponeringen mot sektorn”, säger Marcus Tengvall, allokeringschef på Söderberg & Partners.

Här ser det mörkare ut för aktierna

Handelskriget och allt vad det medfört i tullar och spänningar har skakat även hälsovårdssektorn.

Men nu ser det ljusare ut, skriver den finansiella rådgivaren i senaste utgåvan av den så kallade Månadsutblicken.

Det ser ljust ut för sektorn inom kraftförsörjning då den länge gynnats av fallande marknadsräntor, konstaterar Söderberg & Partners som tror att utrymmet där minskat för positiva överraskningar.

Experterna: Vi minskar exponeringen

”Till skillnad från hälsovård är kraftförsörjning en av de starkast presterande sektorerna i år. En anledning till detta är att ett fåtal bolag inom sektorn gynnats väldigt mycket av utbyggnaden av stora datacenter. Då det endast är en liten del av sektorn som gynnas av detta, och då exponering mot datacenterutbyggnad och AI bättre fås inom sektorerna IT och kommunikationstjänster, kommer vi minska vår exponering mot kraftförsörjningssektorn”, säger Tengvall.

Månadsutblicken är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB, som är en del av Söderberg & Partners-koncernen.

