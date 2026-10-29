Börsjättarna satsar på AI – aktieägarna får vänta på resultaten

”AI är centralt i vårt arbete med att höja kundvärdet, förbättra produktiviteten och framtidssäkra banken”, skriver SEB:s tillförordnade vd i rapporten. Tele2:s vd lyfter fram röstroboten Anna, som svarar på enkla kundfrågor utan väntetid. ”AI skapar betydande värde för oss, inom administration och nätdrift liksom i kundrelationerna”, skriver han, utan att ange någon siffra.

Frågan om vad AI ger i kronor blir viktigare eftersom pengarna till tekniken växer snabbt. Enligt BCG:s globala enkät bland vd:ar fördubblas bolagens AI-budgetar i år till omkring 1,7 procent av omsättningen, och många styrelser frågar sig nu vad de får för pengarna, enligt Realtid.

Börsen har belönat resultaten

BCG:s forskningsenhet har gått igenom drygt 600 amerikanska börsbolag och redovisar resultatet i Harvard Business Review. Tre av fyra bolag har satsat brett på AI och anlitar i snitt 13 olika AI-leverantörer i nio delar av verksamheten. Ändå har medianbolaget bland dem gett aktieägarna 1,4 procentenheter lägre årlig avkastning än branschsnittet under de senaste tre åren.

En förklaring är att verktygen blivit för många. BCG:s mätningar visar att de anställdas produktivitet ökar när ett andra och ett tredje AI-verktyg införs men sjunker sedan, eftersom det tar längre tid att växla mellan verktygen och kontrollera deras resultat än verktygen sparar.

Bara 6 procent av bolagen i studien har fått betalt för satsningen. De har slagit branschsnittet med 9,3 procentenheter om året, och enligt BCG:s huvudrapport från juli kommer försprånget från snabbare försäljningstillväxt och bättre marginaler, medan en högre värdering av aktien nästan inte bidrar alls. Hos de här bolagen har 12 procent av de anställda AI-kompetens, mot 1,7 procent hos de övriga.

”Verktygen och utrullningen har sprungit ifrån förmågan att använda dem väl”, skriver forskarna.

Nordiska chefer köper licenser

Enligt BCG Platinion har ännu färre nordiska bolag fått betalt, fast där är det bolagen själva som bedömt avkastningen. I konsultbolagets undersökning i mars av 300 nordiska bolag svarade bara 4 procent att AI-investeringarna gett betydande avkastning. BCG Nordenchef förklarade det med att nordiska chefer främst köper Copilot- och ChatGPT-licenser som stöd för de anställda.

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Bland de svenska storbolagen syns samma satsning på breda verktyg. Swedbank har under kvartalet gett alla anställda en egen AI-assistent, och hos Telia använder mer än 70 procent av personalen AI i det dagliga arbetet, enligt bolagets vd.

”I Norden förser vi medarbetarna med stödverktyg, medan utländska konkurrenter förser dem med digitala kollegor. Det är där nästa produktivitetsgap kommer in”, sa Nordenchefen när undersökningen presenterades.