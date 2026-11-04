Börser och dollarn pressas av valresultatet i USA

Det är kraftiga kursfall bland teknikaktier i Asien och det pekar nedåt i terminshandeln på Wall Street inför onsdagens börsöppning där.

Tuffa ekonomiska tider för många väljare – med stigande priser på det mesta – har varit en viktig drivkraft bakom Demokraternas valseger, tror Elisabet Kopelman, USA-ekonom på SEB.

Det är plånboksfrågan som avgjorde. Det brukar ju vara det, säger hon.

Men det betyder inte nödvändigtvis att väljarna älskar Demokraternas politik, utan det är en protest mot stigande priser och kriget i Iran, som jag tolkar det, säger hon.

Broms för AI-investeringar

Trycket nedåt på teknikaktier kan enligt Kopelman förklaras av att Demokrater i kongressen och nyvalda guvernörer ute i delstater som Georgia och Texas sagt sig vilja bromsa stora investeringar i datacenter och annan AI-infrastruktur.

Läs mer:

Valnatten sänker AI-jättarna. Dagens PS

Man tycker att AI-utbyggnaden går för snabbt och vill inte ha de här datacentren där man bor. Man är oroad för utvecklingen, säger hon.

Detta kan även ligga bakom trycket nedåt på dollarn, enligt Kopelman, då sämre utsikter för AI-investeringar i USA gör att pengar flyttas från teknikbjässarna på Wall Street.

ANNONS

Det kan faktiskt gynna europeiska aktier, säger hon.

De höga marknadsräntorna pressas också nedåt något i takt med att resultaten bekräftas med nya färdigräknade valkretsar.

Nu får vi en låsning mellan kongressen och Vita huset. Så det blir inga nya stora skattesänkningar, det blir inga nya stora finanspolitiska reformer, säger hon.