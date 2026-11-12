Bakslag för Google – kan bli jätteböter i EU

Enligt generaladvokat Juliane Kokott var EU-kommissionens tidigare bedömning av Googles affärsmetoder som konkurrenshämmande korrekt.

Sökbjässen Google har åkt på ett bakslag i en process om konkurrensböter i EU.

En generaladvokat i EU-domstolen sågar slutsatserna i en lägre instans, som utmynnade i att Google skulle slippa böterna.