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Bakslag för Google – kan bli jätteböter i EU

Sökbjässen Google riskerar jätteböter i EU för konkurrensbrott. Arkivbild.
Sökbjässen Google riskerar jätteböter i EU för konkurrensbrott. Foto: Gene J. Puskar/AP/TT
Enligt generaladvokat Juliane Kokott var EU-kommissionens tidigare bedömning av Googles affärsmetoder som konkurrenshämmande korrekt.

Sökbjässen Google har åkt på ett bakslag i en process om konkurrensböter i EU.

En generaladvokat i EU-domstolen sågar slutsatserna i en lägre instans, som utmynnade i att Google skulle slippa böterna.

Enligt generaladvokat Juliane Kokott var EU-kommissionens tidigare bedömning av Googles affärsmetoder som konkurrenshämmande korrekt.

Generaladvokatens bedömning brukar visa på riktningen i EU-domstolens slutliga dom, som väntas om några månader.

Den lägre instansen hävdade att EU-kommissionen inte har kunnat visa att det har funnits ”utestängningseffekter”.

”Den överklagade domen bör upphävas och målet återförvisas till domstolen”, skriver generaladvokaten Juliane Kokott.

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