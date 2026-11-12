Bakslag för Google – kan bli jätteböter i EU
Sökbjässen Google har åkt på ett bakslag i en process om konkurrensböter i EU.
En generaladvokat i EU-domstolen sågar slutsatserna i en lägre instans, som utmynnade i att Google skulle slippa böterna.
Enligt generaladvokat Juliane Kokott var EU-kommissionens tidigare bedömning av Googles affärsmetoder som konkurrenshämmande korrekt.
Generaladvokatens bedömning brukar visa på riktningen i EU-domstolens slutliga dom, som väntas om några månader.
Den lägre instansen hävdade att EU-kommissionen inte har kunnat visa att det har funnits ”utestängningseffekter”.
”Den överklagade domen bör upphävas och målet återförvisas till domstolen”, skriver generaladvokaten Juliane Kokott.