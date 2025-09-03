Dagens PS
Årets värsta börsmånad är här – så blir du en vinnare

Du kan få hoppa högt av glädje även om börsen surar. I artikeln får du fyra tips på hur du ska agera. (Foto: Jack Sparrow)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Historiskt är september sämsta börsmånaden på året, men du kan enkelt hålla dig flytande och till och med ro i land vinster. Här är fyra tips.

Business Insider konstaterar att den amerikanska börsen återkommande utvecklats svagt i september.

Därmed inte sagt att du måste fly börsen i panik. Om du accepterar viss volatilitet och har tagit höjd för det finns det ingen anledning att byta strategi, så vida du inte anser som en hel del experter att rekordvärderingarna är början på en bubbla.

Kurvan pekar nu nedåt igen

I genomsnitt har det breda marknadsindexet S&P 500 fallit med 3,8 procent hittills under septembermånaderna, enligt BI.

Facit visar också att aktiemarknaden i USA inlett surt. Senast i går, tisdag, lyste det rött på samtliga ledande index på Wall Street vid stängning.

Adam Turnquist, chefsteknisk strateg på LPL Financial, anser dock att börsen sammantaget inte gått så förskräckligt dåligt i september.

”När man tar hänsyn till momentum och trend, vilket vi anser vara ett välbehövligt sammanhang, ser september inte så illa ut”, säger han.

Men den faktiska statistiken vittnar samtidigt om att just denna månad ofta tenderar att vara ett gissel för investerare.

Frågan är: Hur ska du agera?

BI radar upp fyra tips varav det första går ut på att helt enkelt passa på och köpa i dippen. När andra säljer sina aktier och aktiekurserna sjunker (från extremt höga nivåer) öppnar det för möjliga klipp.

Bland annat lyfter strateger på Morgan Stanley fram den här taktiken, att tanka aktier i nedgångar, och att de själva praktiserar detta.

Råd nummer 2 är att  diversifiera sin portfölj på obligationsmarknaden, vilket strateger på den franska bankjätten Société Générale ser som ett klokt val när aktiemarknaden faller tillbaka.

”En separat analys från Apollo Global Management visade att företagsobligationer med investment grade-betyg och kortfristiga amerikanska statsobligationer hade överträffat den förväntade avkastningen i S&P 500 de senaste åren, baserat på indexets framtida vinst”, framhåller Business Insider påpassligt.

Hissar bostadsaktier och storbolag

Stephanie Link, chefsstrateg för investeringar på Hightower Advisors, kommer in med en tredje tips i artikeln: Att investera i bostadsaktier, som anses billigare än pappren som återfinns i börsriktmärket S&P 500.

”Jag är en stor bostadstjur. Jag tror att vi precis har börjat se en återhämtning på bostadsmarknaden”, säger hon.

Slutligen rekommenderar Ryan Detrick, chefsstrateg på Carson Group, dig att fokusera på marknadsledande företag och dessa storbolags aktier och låta bli att övervikta mot små- och medelstora bolag, har proffset uttalat i en CNBC-tv-intervju.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

