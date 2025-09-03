Årets värsta börsmånad är här – så blir du en vinnare

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Business Insider konstaterar att den amerikanska börsen återkommande utvecklats svagt i september.

Därmed inte sagt att du måste fly börsen i panik. Om du accepterar viss volatilitet och har tagit höjd för det finns det ingen anledning att byta strategi, så vida du inte anser som en hel del experter att rekordvärderingarna är början på en bubbla.

Kurvan pekar nu nedåt igen

I genomsnitt har det breda marknadsindexet S&P 500 fallit med 3,8 procent hittills under septembermånaderna, enligt BI.

Facit visar också att aktiemarknaden i USA inlett surt. Senast i går, tisdag, lyste det rött på samtliga ledande index på Wall Street vid stängning.

Adam Turnquist, chefsteknisk strateg på LPL Financial, anser dock att börsen sammantaget inte gått så förskräckligt dåligt i september.

”När man tar hänsyn till momentum och trend, vilket vi anser vara ett välbehövligt sammanhang, ser september inte så illa ut”, säger han.

Men den faktiska statistiken vittnar samtidigt om att just denna månad ofta tenderar att vara ett gissel för investerare.