Aktier rusar i Kina i skuggan av landets djupa fastighetskris och de amerikanska tullarna – det får bedömare att varna för en bubbla.
Analytiker varnar: Bubbla hotar Kina i marknadsrallyt
Enligt vissa analytiker, skriver Bloomberg, är börsrallyt i världens näst största ekonomi Kina inte hållbart mot bakgrund av riskerna.
Särskilt pekar experterna på Kinas långtgående fastighetskris, men även Trumps tullar.
Det är förmögna investerare som eldar på aktiemarknaden i Kina, men analytikerna ser ökade risker för en bubbla och hänvisar till vad som beskrivs som ”irrationell överflöd”.
Läs även: Kinas priskrig krossar framtidstron Realtid
Ingen hejd på Kinas börsrally
Frågan som skeptikerna ställer sig är hur länge Kinas börsuppgång orkar stå emot de ekonomiska problemen där en ”deflationsspiral har urholkat företagens prissättningskraft, med oförändrade konsumentpriser och fallande producentpriser”, skriver Bloomberg och konstaterar att situationen väntas mynna ut i ökad stöd från kommunistregimen i Peking, även om tjänstemän hellre vill se ”en avvägd strategi”.
Nyhetsbyrån berättar att aktierna i Fastlandskina ökat med nästan en biljon dollar i marknadsvärde bara under den senaste månaden.
Shanghaibörsens Composite Index står på sin högsta nivå på ett decennium, medan det kinesiska CSI 300-indexet avancerat från årets lägsta nivå med 20 procent.
Analytiker varnar för krasch
Där till kommer oroande signaler om Kinas konsumtionstrender, huspriser och inflation, som utlöst varningssignaler.
Läs mer: Kina pressat från två håll: “Måste klara oss själva” Realtid
Homin Lee, senior makrostrateg på Lombard Odier, säger till Bloomberg att det råder ett dödläge mellan börsens tjurar i Kina och de makroekonomiska björnarna.
”Marknaderna kanske förväntar sig, antingen korrekt eller felaktigt, att de makroekonomiska grunderna kommer att förbättras. En tjurmarknad kommer inte att vara hållbar om inflationen ligger kvar nära 0 % och företagens prissättningskraft möter allvarliga motvindar från svag inhemsk efterfrågan”, varnar experten.
Enligt analytiker på Nomura Holding, som Bloomberg hänvisar till, gör aktievinster att den politiska responsen på Kinas ekonomiska avmattning kompliceras. Proffsen varnar för att stimulanser riskerar att ”blåsa upp en aktiemarknadsbubbla”.
Läs också: Proppen ur hajpad aktie – se varför DagensPS
Läs mer: Nestor varnar för bubbla och sågar investerarna DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
