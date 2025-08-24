Analytiker varnar: Bubbla hotar Kina i marknadsrallyt

Enligt vissa analytiker, skriver Bloomberg, är börsrallyt i världens näst största ekonomi Kina inte hållbart mot bakgrund av riskerna.

Särskilt pekar experterna på Kinas långtgående fastighetskris, men även Trumps tullar.

Det är förmögna investerare som eldar på aktiemarknaden i Kina, men analytikerna ser ökade risker för en bubbla och hänvisar till vad som beskrivs som ”irrationell överflöd”.

Ingen hejd på Kinas börsrally

Frågan som skeptikerna ställer sig är hur länge Kinas börsuppgång orkar stå emot de ekonomiska problemen där en ”deflationsspiral har urholkat företagens prissättningskraft, med oförändrade konsumentpriser och fallande producentpriser”, skriver Bloomberg och konstaterar att situationen väntas mynna ut i ökad stöd från kommunistregimen i Peking, även om tjänstemän hellre vill se ”en avvägd strategi”.

Nyhetsbyrån berättar att aktierna i Fastlandskina ökat med nästan en biljon dollar i marknadsvärde bara under den senaste månaden.

Shanghaibörsens Composite Index står på sin högsta nivå på ett decennium, medan det kinesiska CSI 300-indexet avancerat från årets lägsta nivå med 20 procent.