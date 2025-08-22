Här är generalfelet som investerarna begår på dagens marknad och som kan mynna ut i en bubbla, enligt börsgurun som uttalar sig till nyhetsbyrån Bloomberg.
Nestor varnar för bubbla och sågar investerarna
Mest läst i kategorin
LKAB:s vd avslöjar monsternotan för kyrkflytten
I två dygn har Sverige och världens blickar riktas mot gruvstaden Kiruna där den spektakulära flytten av stadens kyrka har ägt rum. Kostnaden för den historiska operationen har helt täckts av det statliga gruvbolaget LKAB. Läs även: Sverige lyfter som gruvland – Dagens PS 600 ton tung 600 ton kyrka, 10 000 besökare och 3000 …
Så har Lasse Åberg investerat: "Inte köpt Tesla"
Folkkäre konstnären, skådespelaren och filmmakaren Lasse Åbergs filmer har enligt uppgifter dragit in hundratals miljoner I en intervju i podden TV-fabriken med Fredrik Ralstrand berätttar han nu hur pengarna har investerats. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Lasse Åberg kan inte bekräfta intäkterna ”Det sägs att dina filmer har blivit kassasuccé och …
Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken
I måndags gjorde Stefan Persson med familj sitt senaste storköp i H&M. Många experter är tveksamma till aktien med Handelsbanken ser köpläge. ”Vi upprepar vår syn att det är dags att vara motvalls då vi menar att sentimentet kring aktien är svagt, det värsta ligger bakom oss och vinstrevideringarna är på väg at bli positiva”, …
Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents möjlig uppgång
Ett köpråd delas ut av Aktiespararnas Lars Frick till aktien som blivit någon av en favorit bland svenska fondförvaltare. ”Aktien har haft en modest kursuppgång på ett års sikt samtidigt som resultatet förbättrats, så värderingsmultiplarna är låga i ett historiskt perspektiv”, skriver börsexperten. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens …
Fyndläge? Här är börsens billigaste aktier
Stockholmsbörsen i stort brukar handlas på ett P/E-tal runt 15. En aktie med under 10 brukar anses lågt värderat. Men just nu finns det finns det faktiskt flera aktier på Stockholmsbörsen som handlas under 5. Läs även: Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken – Dagens PS Så fungerar nyckeltalet …
Miljardären och investeraren Howard Marks bedömer att aktier är i en tidig fas av en bubbla.
Han positionerar sig därför genom utökad kredit i sitt företags portfölj. Samtidigt uppmanar han investerare att inrikta sig mer på defensiva aktier.
Begått samma fel under flera år
Men det stora felet investerare gör på dagens marknad, enligt Marks, är att leva i tron att börsen inte kommer förändras, eller ens kan göra det, förklarar han i en Bloomberg-intervju.
Howard Marks, som är miljardär och medordförande i Oaktree Capital, menar att investerare under flera års tid haft en felaktig strategi genom att vara mer eller mindre fullinvesterade i aktier, och dessutom med fokus på bara ett fåtal områden.
”Det enskilt största misstaget – jag har funderat mycket på vilket är det största enskilda misstaget investerare gör – och jag har kommit fram till att det är att de drar slutsatsen att som saker och ting är idag är det som det alltid kommer att vara, och att de saker som har hänt kommer att fortsätta hända. Medan en återgång till medelvärdet är mycket mer sannolik”, säger Marks till Bloomberg.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Ingen riktig bubbla på 16 år
Han tror visserligen inte att bubblan är akut nära förestående, men han pekar på att det inte skett någon djupare marknadskorrigering på åtminstone 16 år, det vill säga sedan finanskrisen 2008-2009.
Börsen har förvisso rasat i perioder men inte med samma mått som då, konstaterar nestorn.
Han talar också om de höga värderingar på Wall Street, detta är ett faktum överlag men gäller inte Big Tech-aktierna i den så kallade Magnificens 7-gruppen, enligt Marks. Dessa företag levererar fortfarande starka vinster, resonerar han.
Läs även: Förvaltare: “Aktiemarknaden sannolikt en bubbla” DagensPS
Gurun: De gillar aktier för mycket
Han konstaterar vidare att investerare gör ”extremt optimistiska”, denna eufori över börsen har han inte sett sedan 1997, alltså åren strax innan it-kraschen 1999-2000.
Sammantaget gör det här, enligt Howard Marks, att det finns potential för en ny börskrasch.
”Folk går från neutralitet till att gilla aktier, till att gilla dem mycket, till att gilla dem massor, till att gilla dem för mycket”, säger han och menar att detta på sikt kan utlösa en bubbla.
Läs också: Nu varnar AI-gurun Sam Altman för en AI-bubbla DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
Ökad efterfrågan vässar Nibes resultat
Värmeteknikbolaget Nibes delårsrapport visar på ett bättre rörelseresultat än väntat. Vd Gerteric Lindquist kommenterar siffrorna för Q2. ”Andra kvartalet utgör en bekräftelse på att de ljusare utsikter vi kunnat skönja sedan slutet av förra året består. Även om effekter av tullar och tariffer haft viss negativ påverkan så har framför allt det politiskt oroliga klimatet …
SVT – sekten som inte vill tala om pussar
SVT är inte ett vanligt företag, det är en sekt med 5,5 miljarder i årsbudget och programledare som fungerar som präster, tycker Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i en krönika. På veckans pressträff ville vd Ann Lagercrantz hellre tala om en kyrka på hjul än om Micke Leijnegards sorti. Viggo däremot ville förstå varför public …
AI-bubblan: ChatGPT:s intäkter är en droppe i havet
ChatGPT:s ägare har minst sagt stora planer för framtiden. Men vem ska betala AI-jättarnas skyhöga kostnader? I dagsläget bränner stora språkmodeller miljarder på att svara på folks frågor. Intäkterna från användarnas prenumerationer täcker bara delar av kostnaderna. Resten får bolagen finansiera med riskkapital. När Sam Altman, vd för OpenAI, pratar om de tusentals miljarderna som …
Nu bryr vi oss mer om varandra
Svagare familjeband hos svenskarna? Tvärtom, faktiskt. En ny studie visar att vi i stället bryr oss mer om varandra. Sverige beskrivs ofta som ett land där familjeband försvagas i takt med att välfärdsstaten blivit mer och mer omfattande. Ny forskning visar att det är tvärtom. Omsorgen mellan generationerna har fördjupats och blivit mer känslomässigt laddad. …
Bo som i rymden – kapselhusen tar tiny living till nästa nivå
Tiny living trendar på sociala medier och nu tar trenden klivet ut i rymden. Kapselhusen ser ut som NASA-projekt men går att beställa hem. Minihus slår igenom på sociala medier. På TikTok och Instagram visas klipp om vardagen på 20 eller 30 kvadratmeter. Samtidigt dyker nya futuristiska varianter upp som påminner om livet i rymden. …