Nestor varnar för bubbla och sågar investerarna

Miljardären och investeraren Howard Marks bedömer att aktier är i en tidig fas av en bubbla.

Han positionerar sig därför genom utökad kredit i sitt företags portfölj. Samtidigt uppmanar han investerare att inrikta sig mer på defensiva aktier.

Begått samma fel under flera år

Men det stora felet investerare gör på dagens marknad, enligt Marks, är att leva i tron att börsen inte kommer förändras, eller ens kan göra det, förklarar han i en Bloomberg-intervju.

Howard Marks, som är miljardär och medordförande i Oaktree Capital, menar att investerare under flera års tid haft en felaktig strategi genom att vara mer eller mindre fullinvesterade i aktier, och dessutom med fokus på bara ett fåtal områden.

”Det enskilt största misstaget – jag har funderat mycket på vilket är det största enskilda misstaget investerare gör – och jag har kommit fram till att det är att de drar slutsatsen att som saker och ting är idag är det som det alltid kommer att vara, och att de saker som har hänt kommer att fortsätta hända. Medan en återgång till medelvärdet är mycket mer sannolik”, säger Marks till Bloomberg.