Nestor varnar för bubbla och sågar investerarna

bubbla
Miljardären och investeraren Howard Marks, som uttalar sig i artikeln, bedömer att aktier är i en tidig fas av en bubbla. (Foto: Richard Drew/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Här är generalfelet som investerarna begår på dagens marknad och som kan mynna ut i en bubbla, enligt börsgurun som uttalar sig till nyhetsbyrån Bloomberg.

Miljardären och investeraren Howard Marks bedömer att aktier är i en tidig fas av en bubbla.

Han positionerar sig därför genom utökad kredit i sitt företags portfölj. Samtidigt uppmanar han investerare att inrikta sig mer på defensiva aktier.

Begått samma fel under flera år

Men det stora felet investerare gör på dagens marknad, enligt Marks, är att leva i tron att börsen inte kommer förändras, eller ens kan göra det, förklarar han i en Bloomberg-intervju.

Howard Marks, som är miljardär och medordförande i Oaktree Capital, menar att investerare under flera års tid haft en felaktig strategi genom att vara mer eller mindre fullinvesterade i aktier, och dessutom med fokus på bara ett fåtal områden.

”Det enskilt största misstaget – jag har funderat mycket på vilket är det största enskilda misstaget investerare gör – och jag har kommit fram till att det är att de drar slutsatsen att som saker och ting är idag är det som det alltid kommer att vara, och att de saker som har hänt kommer att fortsätta hända. Medan en återgång till medelvärdet är mycket mer sannolik”, säger Marks till Bloomberg.

Ingen riktig bubbla på 16 år

Han tror visserligen inte att bubblan är akut nära förestående, men han pekar på att det inte skett någon djupare marknadskorrigering på åtminstone 16 år, det vill säga sedan finanskrisen 2008-2009.

Börsen har förvisso rasat i perioder men inte med samma mått som då, konstaterar nestorn.

Han talar också om de höga värderingar på Wall Street, detta är ett faktum överlag men gäller inte Big Tech-aktierna i den så kallade Magnificens 7-gruppen, enligt Marks. Dessa företag levererar fortfarande starka vinster, resonerar han.

Gurun: De gillar aktier för mycket

Han konstaterar vidare att investerare gör ”extremt optimistiska”, denna eufori över börsen har han inte sett sedan 1997, alltså åren strax innan it-kraschen 1999-2000.

Sammantaget gör det här, enligt Howard Marks, att det finns potential för en ny börskrasch.

”Folk går från neutralitet till att gilla aktier, till att gilla dem mycket, till att gilla dem massor, till att gilla dem för mycket”, säger han och menar att detta på sikt kan utlösa en bubbla.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

