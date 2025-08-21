Nu är aktien billigast i sitt segment i Kina och bakgrunden är oro för bolagets AI-utveckling.
Proppen ur tidigare hajpad AI-aktie – se varför
Det är Baidu som i dagsläget rankas som den billigaste internetaktien i Kina.
Senast i dag, torsdag, föll aktien med hela 3 procent på Hongkongbörsen vid tidpunkten för Bloombergs rapport.
Investerarna oroar sig över Baidus konkurrenskraft inom utvecklingen av artificiell intelligens, AI, berättar nyhetsbyrån.
Största raset på tre år
Företaget har precis levererat en katastrofrapport där intäkterna sjönk till den lägsta nivån på över tre år.
Detta har lett till pyspunka i värderingen i aktien, som är den billigaste bland Kinas största internetföretag.
Baidu har drabbats av någon form av panik till följd av det prekära läget och uppges ha dragit på sig höga kostnader för att komma i kapp sina rivaler.
Skynda fynda, eller?
Raset i värderingen för aktien har dock, enligt Bloomberg, gjort att pappret nu handlas till cirka 9,7 gånger den beräknade framtida vinsten.
Det är så illa att rean på aktien nu är högre än i krisdrabbade företagsutvecklaren Longford Group Holding, som handlas till 11 gånger den förväntade vinsten framöver.
Läs också: Techjätte trappar upp – satsar på ny AI-modell DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
