7 aktier som världens rikaste vägrar sälja

2. American Express – en investering sedan 1990-talet

Buffett har också behållit en stor position i kreditkortsbolaget American Express. Berkshire började investera i bolaget på 1990-talet och ägde vid utgången av 2025 cirka 22,1 procent av aktierna, enligt bolagets årsredovisning, värda drygt 56 miljarder dollar.

Under 2025 fick Berkshire 479 miljoner dollar i utdelningar från innehavet. American Express kombinerar betalningsverksamhet med avgifter och ett starkt varumärke, något som har bidragit till dess ställning i Buffetts portfölj.

Berkshire skriver i årsredovisningen att bolaget väntar sig att flera av de största innehaven ska växa i värde under årtionden. Men investmentbolaget reserverar sig också för att ändra positionerna om bolagens långsiktiga förutsättningar förändras.

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3. Caterpillar – Bill Gates stiftelse satsar på industrin

Bill Gates är Microsofts medgrundare och en av världens mest förmögna personer. En stor del av hans filantropiska verksamhet finansieras genom Bill & Melinda Gates Foundation Trust, vars investeringsportfölj innehåller flera stora börsbolag.

I juni 2026 ägde stiftelsens investeringsfond cirka 6,35 miljoner aktier i Caterpillar till ett värde av omkring 6,8 miljarder dollar, enligt SEC:s ägardokument.

Maskintillverkaren är verksam inom bland annat gruvdrift, byggande och infrastruktur.

Caterpillar kan gynnas när gruvbolag och samhällen investerar i ny kapacitet, men verksamheten påverkas också av konjunkturen och råvarupriserna.

Det är viktigt att skilja på Gates privata aktieägande och stiftelsens investeringar. Det är Gates Foundation Trust som står bakom den rapporterade positionen.

4. Tesla – Ron Barons miljardinvestering

Ron Baron är en amerikansk miljardär och fondförvaltare som grundade Baron Capital. Han har gjort sig känd för att investera i tillväxtbolag och behålla framgångsrika innehav under lång tid.

Baron Capital började köpa Tesla 2014. Vid utgången av juni 2025 var Tesla-innehavet i Baron Partners Fund värt cirka 2,43 miljarder dollar och utgjorde 30,5 procent av fondens investeringar. Aktien var därmed fondens klart största innehav, enligt ett kvartalsbrev från i fjol.

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Tesla har varit en framgångsrik investering för Baron Capital. I brevet uppger förvaltningen att aktien hade stigit med drygt 1 023 procent sedan bolaget började köpa den.

5. Visa – Terry Smiths långsiktiga kvalitetsaktie

Terry Smith är en brittisk fondförvaltare och grundare av Fundsmith som har byggt sin strategi kring ett begränsat antal bolag med starka konkurrensfördelar och möjlighet att växa under lång tid.

Betalningsbolaget Visa har funnits i Fundsmiths portfölj sedan 2013, enligt historik över fondens innehav. I september 2026 var aktien fortfarande en av fondens tio största positioner.

Visa tjänar pengar på betalningsnätverket som kopplar samman banker, konsumenter och företag. Bolaget behöver inte självt låna ut pengar till kortkunderna för att dra nytta av ökande betalningsvolymer, något som skiljer verksamheten från traditionella kreditgivare.

Det är Fundsmiths fond som äger aktierna. Terry Smith förvaltar kapitalet på uppdrag av fondens investerare.

6. Mastercard – Chuck Akres satsning på betalningar

Chuck Akre är en amerikansk investerare och grundare av Akre Capital Management. Hans investeringsfilosofi kretsar kring bolag som kan återinvestera kapital med hög avkastning och skapa värde under lång tid.

Mastercard har varit en betydande position i Akre Focus Fund. I juli 2025 utgjorde aktien 11,7 procent av fondens tillgångar och var dess näst största innehav, enligt bolagets dokumentation hos SEC.

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Precis som Visa tjänar Mastercard på betalningar som går genom bolagets nätverk. Den globala övergången från kontanter till elektroniska betalningar har skapat tillväxtmöjligheter, men verksamheten påverkas också av konkurrens och reglering.

7. BYD – Li Lus tidiga satsning på kinesiska elbilar

Li Lu är en kinesisk-amerikansk investerare och grundare av Himalaya Capital. Han blev en nära vän och investeringspartner till Berkshire Hathaways tidigare vice ordförande Charlie Munger och introducerade Munger för den kinesiska elbils- och batteritillverkaren BYD.

Li Lu började investera i BYD redan 2002, långt innan bolaget blev en global utmanare inom elbilar. I en intervju med Columbia Universitys investeringspublikation Graham & Doddsville förklarade han att han såg en stark ingenjörskultur och en verksamhet med stora möjligheter.

”När vi investerade hade vi en ganska rejäl säkerhetsmarginal”, sa Li Lu om investeringen med hänvisning till att aktien då erbjöd en säkerhetsmarginal i förhållande till det uppskattade värdet.

BYD blev en av Himalaya Capitals mest framgångsrika investeringar.

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