8,2 miljarder: Cementas ägare köper NCC:s sten och asfalt

Heidelberg Materials har i dag tio ballastanläggningar i Sverige, enligt bolaget. NCC Industry driver 106 ballastanläggningar och 44 asfaltfabriker i Sverige och Norge. Köparen tar samtidigt steget in på asfaltmarknaden i Sverige och Norge, skriver Svensk Byggtidning.

Frågan är vilken myndighet som prövar

NCC Industry omsatte 12,6 miljarder kronor i fjol med ett rörelseresultat på 879 miljoner, skriver Byggvärlden. Företagsvärdet på 8,2 miljarder motsvarar 9,3 gånger rörelseresultatet.

I Sverige krävs anmälan om parterna tillsammans omsatt över en miljard kronor här, och två av dem över 200 miljoner var. Konkurrensverket har då 25 arbetsdagar på sig, enligt vägledningen.

Riktigt stora affärer prövas däremot i Bryssel. Överstiger världsomsättningen 5 miljarder euro, och två av parterna omsätter 250 miljoner euro inom EU, tar EU-kommissionen över, enligt kommissionen. De nationella prövningarna faller då bort, enligt Ashurst.

I regeringens uppdrag till Konkurrensverket i oktober 2024 står det att myndigheten återkommande har konstaterat att byggmaterialmarknaden och byggbranschen ”lider av bristande konkurrens”, senast 2021, enligt uppdraget.