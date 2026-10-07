NCC säljer sin sten- och asfaltverksamhet för 8,2 miljarder kronor. Heidelberg Materials, som äger det som förr hette Cementa, tar den svenska och den norska delen, medan CRH köper den danska och den finska.
8,2 miljarder: Cementas ägare köper NCC:s sten och asfalt
Affären kräver godkännande från berörda myndigheter och väntas slutföras under andra halvåret 2027. Då får samma ägare cementen, stenen och asfalten.
Dagens PS rapporterade 2021 om paniken i byggbranschen när Slite hotades. Omkring 75 procent av cementen som används i Sverige kommer från Slite, och koncernen är landets enda cementtillverkare, enligt Byggföretagen. Nu växer samma ägare i två led till.
Heidelberg Materials har i dag tio ballastanläggningar i Sverige, enligt bolaget. NCC Industry driver 106 ballastanläggningar och 44 asfaltfabriker i Sverige och Norge. Köparen tar samtidigt steget in på asfaltmarknaden i Sverige och Norge, skriver Svensk Byggtidning.
Frågan är vilken myndighet som prövar
NCC Industry omsatte 12,6 miljarder kronor i fjol med ett rörelseresultat på 879 miljoner, skriver Byggvärlden. Företagsvärdet på 8,2 miljarder motsvarar 9,3 gånger rörelseresultatet.
I Sverige krävs anmälan om parterna tillsammans omsatt över en miljard kronor här, och två av dem över 200 miljoner var. Konkurrensverket har då 25 arbetsdagar på sig, enligt vägledningen.
Riktigt stora affärer prövas däremot i Bryssel. Överstiger världsomsättningen 5 miljarder euro, och två av parterna omsätter 250 miljoner euro inom EU, tar EU-kommissionen över, enligt kommissionen. De nationella prövningarna faller då bort, enligt Ashurst.
I regeringens uppdrag till Konkurrensverket i oktober 2024 står det att myndigheten återkommande har konstaterat att byggmaterialmarknaden och byggbranschen ”lider av bristande konkurrens”, senast 2021, enligt uppdraget.
Asfalt har en historia i Sverige
Marknadsdomstolen dömde den 28 maj 2009 NCC att betala 200 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för asfaltkartellen, där hemliga möten pågått sedan åtminstone 1993 och som även omfattade Skanska, Peab och Vägverket, enligt Konkurrensverket. Parallellt rapporterade Realtid 2008 om nya misstankar i branschen.
Det stannade inte där. Den 19 november 2019 godtog Konkurrensverket åtaganden från NCC Industry, Peab Asfalt och Skanska Industrial Solutions att inte lämna uppgifter om produktionsvolymer av asfaltmassa till konkurrenter. Åtagandena gäller i fem år, med ett vite på två miljoner kronor vardera, enligt myndigheten.
PS analys
Säljaren lämnar en marknad där bolaget som nu byter ägare år 2019 fick lova att sluta dela produktionsuppgifter med konkurrenterna. Köparen är redan en av landets fåtal cementtillverkare och lägger nu till sten och asfalt.
Med köparens storlek talar trösklarna för att Bryssel får göra bedömningen snarare än Konkurrensverket.
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