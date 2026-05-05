3,8 miljarder till Persson-familjen – till att börja med

Detta äger rum den 12 maj och sedan tillkommer ytterligare en utbetalningsdag i höst, närmare bestämt i november, och mycket talar då för att miljardregnet blir ännu större vid detta tillfälle om familjen Persson följer sina invandra rutiner att tanka på sitt H&M-innehav.

Inte bara familjen Persson

Allt enligt EFN, som uppger att inte bara Stefan Persson med familj kan tillgodoräkna sig utdelningen där aktien betingar ett värde av 3,55 kronor styck, den träffar runt 200 000 aktieägare i det svenska klädbolaget.

Handelsbankens ekonomikanal berättar vidare att på torsdag denna vecka handlas Alimak exklusive rätt till utdelningen på 3,30 kronor per aktie.

Största vinnare då är familjen Douglas Latour, som kan landa 105,7 miljoner kronor.

Även Attendo, Invisio, Loomis, Nolato, Norwegian och Veidekke handlas exklusive rätt till utdelning samma dag, framgår det.

