Här är bakgrunden till det stundande miljardregnet över H&M-familjen med Stefan Persson i spetsen. Och det kommer mera…
3,8 miljarder till Persson-familjen – till att börja med
Det drar ihop sig mot X-dag för familjen Persson, alltså den dag då aktien i H&M handlas exklusive rätt till årets första utdelning.
Stefan Persson med familj äger 1 068 558 866 aktier i modejätten H&M och när den första utbetalningen sker kan bolagets ägarfamilj räkna hem ungefär 3,8 miljarder kronor.
Detta äger rum den 12 maj och sedan tillkommer ytterligare en utbetalningsdag i höst, närmare bestämt i november, och mycket talar då för att miljardregnet blir ännu större vid detta tillfälle om familjen Persson följer sina invandra rutiner att tanka på sitt H&M-innehav.
Inte bara familjen Persson
Allt enligt EFN, som uppger att inte bara Stefan Persson med familj kan tillgodoräkna sig utdelningen där aktien betingar ett värde av 3,55 kronor styck, den träffar runt 200 000 aktieägare i det svenska klädbolaget.
Handelsbankens ekonomikanal berättar vidare att på torsdag denna vecka handlas Alimak exklusive rätt till utdelningen på 3,30 kronor per aktie.
Största vinnare då är familjen Douglas Latour, som kan landa 105,7 miljoner kronor.
Även Attendo, Invisio, Loomis, Nolato, Norwegian och Veidekke handlas exklusive rätt till utdelning samma dag, framgår det.
Fler bolag som ligger i pipen
Byggmax, Medicover, NCAB, Norsk Hydro och TGS avslutar sedan veckan med sin respektive handel exklusive utdelning per aktie.
Därefter, nästa vecka, är det dags för AAK och Hemnet.
Fakta aktiehandel exklusive rätt till utdelning:
Ingen utdelning vid köp:
Om du köper aktien på eller efter X-dagen tillhör utdelningen den tidigare ägaren.
Kursfall:
Aktiekursen sjunker i regel med ungefär samma belopp som utdelningen den dagen. Detta beror på att bolagets värde minskar med det belopp som delas ut.
Sista köpdatum:
För att få utdelningen måste du köpa aktien senast bankdagen före X-dagen.
Sälja på X-dagen:
Du kan sälja din aktie på X-dagen och ändå få utdelningen, eftersom det tar två bankdagar innan ägarbytet är helt genomfört.
