Aktier kör om fastigheter som största tillgång

Värdet på aktietillgångarna lyfte 1,3 biljoner kronor eller 10,9 procent till 13,2 biljoner kronor under kvartalet. Fastighetstillgångarnas värde steg 201 miljarder kronor eller 1,6 procent till 13,1 biljoner.

”För första gången i Sparbarometerns historia är aktietillgångarna större än fastighetstillgångarna, något som aldrig tidigare uppmätts”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

Värdet på hushållens samlade tillgångar ökade med 5,8 procent under andra kvartalet, till 32,7 biljoner kronor. Skulderna ökade 1,0 procent till 5,6 biljoner. Nettoförmögenheten steg därmed 6,8 procent till 27,1 biljoner kronor, enligt barometern.