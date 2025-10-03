Aktieägarna kräver tillväxt på 1000 procent

Open AI har på kort tid blivit ett av de mest uppmärksammade bolagen i världen. Miljoner användare strömmar in och värderingen har skjutit i höjden.

Men samtidigt tyngs bolaget av höga kostnader, stora förluster och ett starkt beroende av externa leverantörer, och ägarna kräver nu en tillväxt på 1.000 procent.

Krav på tusenprocentslyft

Enligt Dagens industri är pressen nu stor och ägarna kräver ett lyft på 1.000 procent.

Open AI har i dag omkring 700 miljoner användare i veckan. Värderingen uppgår till motsvarande 4.700 miljarder kronor, en nivå som skulle göra bolaget till det 20:e största på USA-börsen om det var noterat. Värdet har trefaldigats på ett år, enligt Reuters.

Utvecklingen har drivits av bolagets tjänst Chat GPT, som blivit den mest spridda produkten inom generativ AI. Tekniken används för att skapa text, bild, ljud, video och kod och har snabbt fått genomslag globalt. Konkurrensen är samtidigt hård. Google erbjuder Gemini, Microsoft har lanserat Copilot och Meta har utvecklat sin egen lösning, Meta AI.

Trots framgångarna är Open AI ännu inte lönsamt. För 2025 väntas förlusten landa på motsvarande 74 miljarder kronor. Kostnaderna för infrastruktur uppskattas till 120 miljarder kronor om året, vilket ligger i nivå med årets intäkter.

OpenAI:s vd Sam Altman. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)

Bolaget saknar egen molninfrastruktur och köper i stället kapacitet från externa leverantörer. Microsoft är den största partnern genom sin plattform Azure, men även Google och Coreweave finns med bland leverantörerna. Avtalen är omfattande, i våras tecknades ett femårigt avtal med Coreweave på motsvarande 112 miljarder kronor och nyligen slöts ett avtal med Oracle på 2.800 miljarder kronor.

