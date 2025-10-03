AI-bolaget har vuxit i rekordfart med hundratals miljoner användare och värderingar i topp. Men investerarna nöjer sig inte.
Aktieägarna kräver tillväxt på 1000 procent
Open AI har på kort tid blivit ett av de mest uppmärksammade bolagen i världen. Miljoner användare strömmar in och värderingen har skjutit i höjden.
Men samtidigt tyngs bolaget av höga kostnader, stora förluster och ett starkt beroende av externa leverantörer, och ägarna kräver nu en tillväxt på 1.000 procent.
Krav på tusenprocentslyft
Enligt Dagens industri är pressen nu stor och ägarna kräver ett lyft på 1.000 procent.
Open AI har i dag omkring 700 miljoner användare i veckan. Värderingen uppgår till motsvarande 4.700 miljarder kronor, en nivå som skulle göra bolaget till det 20:e största på USA-börsen om det var noterat. Värdet har trefaldigats på ett år, enligt Reuters.
Utvecklingen har drivits av bolagets tjänst Chat GPT, som blivit den mest spridda produkten inom generativ AI. Tekniken används för att skapa text, bild, ljud, video och kod och har snabbt fått genomslag globalt. Konkurrensen är samtidigt hård. Google erbjuder Gemini, Microsoft har lanserat Copilot och Meta har utvecklat sin egen lösning, Meta AI.
Trots framgångarna är Open AI ännu inte lönsamt. För 2025 väntas förlusten landa på motsvarande 74 miljarder kronor. Kostnaderna för infrastruktur uppskattas till 120 miljarder kronor om året, vilket ligger i nivå med årets intäkter.
Bolaget saknar egen molninfrastruktur och köper i stället kapacitet från externa leverantörer. Microsoft är den största partnern genom sin plattform Azure, men även Google och Coreweave finns med bland leverantörerna. Avtalen är omfattande, i våras tecknades ett femårigt avtal med Coreweave på motsvarande 112 miljarder kronor och nyligen slöts ett avtal med Oracle på 2.800 miljarder kronor.
Miljarder in – miljarder ut
Kapitalflödena in i Open AI har varit betydande. Microsoft har sedan 2023 investerat totalt 13 miljarder dollar och säkrat förtur till vinster upp till en viss nivå. I april tog Open AI in totalt 40 miljarder dollar i en finansieringsrunda ledd av SoftBank, som själv satsade 30 miljarder. Enligt Bloomberg var det den största kapitalinjektionen genom tiderna och rundan höjde värderingen till 3.000 miljarder kronor. Nvidia har å sin sida aviserat investeringar på motsvarande 940 miljarder kronor de kommande åren.
Sammanlagt har Open AI tagit in närmare 58 miljarder dollar i elva kapitalrundor från ett femtiotal institutionella investerare, enligt Techcrunch.
Vd Sam Altman uppger att bolaget först 2029 väntas nå positivt kassaflöde. Då är målet årliga intäkter på motsvarande 1.200 miljarder kronor, tio gånger mer än i dag.
För att nå dessa nivåer satsar Open AI på flera nya intäktsmodeller. En central del är utvecklingen av så kallade AI-agenter, system som kan utföra administrativa uppgifter i flera steg. En annan är att införa annonsering i Chat GPT.
En studie från MIT visar dock att 95 procent av de företag som hittills infört AI inte har gjort någon vinst på satsningen. Försöken med annonsering i Chat GPT har dessutom haft begränsad effekt eftersom användarna sällan klickar vidare.
Konkurrens och hinder
Open AI har i dag en marknadsandel på omkring 17 procent inom generativ AI. Google Deepmind uppskattas ha 15 procent och Anthropic 11 procent.
Utöver konkurrensen hanterar bolaget flera juridiska processer, bland annat en tvist med New York Times om upphovsrätt.
Lanseringen av öppna AI-modeller har skjutits upp med hänvisning till säkerhet, vilket lett till frågor om transparens. Samtidigt finns kritik mot Chat GPT:s felaktigheter, risk för partiskhet och oro för desinformation.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
