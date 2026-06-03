Det är förmågan att skapa bäst AI-modeller med minsta möjliga energi som kommer att avgöra AI-racet, menar Perplexity-vd:n Aravind Srinivas.
AI-vd:n: Kapplöpningen kommer att avgöras av en unik aspekt
Ett AI-bolag kan vinna kampen om AI, men vem det blir kommer inte främst att avgöras av storleken på modellerna eller antalet användare.
I stället handlar det om hur mycket värde som kan skapas per energienhet.
Det är slutsatsen Perplexitys vd Aravind Srinivas drar.
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Kräver mycket datorkraft
I en intervju med CNBC pekar Srinivas ut ett nytt nyckeltal för AI-industrin: hur mycket ekonomiskt värde ett företag kan generera per användare och watt.
”Den som kan maximera just detta mål kommer verkligen, genom att balansera noggrannhet, latens, kostnad, integritet och intelligens tillsammans, att vinna, det är vad som kommer att vinna på lång sikt”, säger han i intervjun.
Resonemanget kommer i en tid då energibehovet från AI-sektorn växer snabbt.
Träning och drift av avancerade språkmodeller kräver stora mängder datorkraft, vilket i sin tur driver efterfrågan på datacenter och elproduktion.
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Satsar på AI-agenter
Därför blir effektivitet en allt viktigare konkurrensfaktor.
Perplexity satsar samtidigt hårt på så kallad agentisk AI, där systemen kan utföra mer komplexa uppgifter än att bara besvara frågor.
Företaget presenterade tidigare i år en AI-agent som kan genomföra längre och mer avancerade arbetsflöden, och har nu lanserat en ny produkt som fungerar som en samordnande plattform mellan olika AI-modeller.
Kärnan i strategin är vad bolaget beskriver som orchestration.
Bredare trend
Systemet avgör vilken AI-modell som är bäst lämpad för en viss uppgift, hur olika agenter ska samarbeta och om bearbetningen ska ske i molnet eller direkt på användarens enhet.
Utvecklingen speglar en bredare trend inom AI-industrin där allt mer processering flyttas från datacenter till datorer och mobiltelefoner.
Lokalt körda modeller kan minska energiförbrukningen, förbättra svarstiderna och stärka integritetsskyddet genom att data inte behöver skickas till externa servrar.
Tuff konkurrens bland AI-bolagen
Perplexity, som värderats till omkring 20 miljarder dollar, möter dock hård konkurrens från betydligt större aktörer som OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft och Apple, som alla investerar kraftigt i AI-agenter och egna plattformar.
Srinivas menar dock att Perplexitys styrka ligger i att bolaget inte är bundet till en enskild modell eller hårdvara.
Genom att kombinera flera modeller, chipplattformar och operativsystem hoppas företaget skapa en långsiktig konkurrensfördel på en marknad där teknikutvecklingen går allt snabbare.
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