AI-vd:n: Kapplöpningen kommer att avgöras av en unik aspekt

Satsar på AI-agenter

ANNONS

Därför blir effektivitet en allt viktigare konkurrensfaktor.

Perplexity satsar samtidigt hårt på så kallad agentisk AI, där systemen kan utföra mer komplexa uppgifter än att bara besvara frågor.

Företaget presenterade tidigare i år en AI-agent som kan genomföra längre och mer avancerade arbetsflöden, och har nu lanserat en ny produkt som fungerar som en samordnande plattform mellan olika AI-modeller.

Kärnan i strategin är vad bolaget beskriver som orchestration.

Bredare trend

Systemet avgör vilken AI-modell som är bäst lämpad för en viss uppgift, hur olika agenter ska samarbeta och om bearbetningen ska ske i molnet eller direkt på användarens enhet.

Utvecklingen speglar en bredare trend inom AI-industrin där allt mer processering flyttas från datacenter till datorer och mobiltelefoner.

Lokalt körda modeller kan minska energiförbrukningen, förbättra svarstiderna och stärka integritetsskyddet genom att data inte behöver skickas till externa servrar.

Tuff konkurrens bland AI-bolagen

ANNONS

Perplexity, som värderats till omkring 20 miljarder dollar, möter dock hård konkurrens från betydligt större aktörer som OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft och Apple, som alla investerar kraftigt i AI-agenter och egna plattformar.

Srinivas menar dock att Perplexitys styrka ligger i att bolaget inte är bundet till en enskild modell eller hårdvara.

Genom att kombinera flera modeller, chipplattformar och operativsystem hoppas företaget skapa en långsiktig konkurrensfördel på en marknad där teknikutvecklingen går allt snabbare.

Läs mer: De lovade att hålla bitcoin för alltid – nu säljer de. Realtid