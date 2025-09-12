AI-toppen: Det håller mig vaken på nätterna

Det är i en intervju med Tucker Carlson som Altman berättar att hans AI-skapelse fört med sig ångest, även om han skrattar ironiskt åt sin vånda.

Den där makten, att se till så att alla hundratals dagliga miljoner AI-användare, inte trampar snett frestar på psyket.

ANNONS

För Sam Altman och hans team på OpenAI får små justeringar i designen stora och många gånger avgörande betydelse för AI-användarna.

Kan få livsavgörande konsekvenser för människor

Det handlar mycket om hur AI-modellen beter sig när den får en fråga, vad svaret blir och om den i stället väljer att inte svara alls eller på annat sätt förbiser något viktigt.

För människor som börjar förlita sig på artificiell intelligens kan konsekvenserna bli ödesdigra.

”Det jag tappar sömnen över är att väldigt små beslut vi fattar om hur en modell kan bete sig lite annorlunda förmodligen berör hundratals miljoner människor”, säger Sam Altman till Tucker Carlson och tillägger att den där ”effekten är så stor”.