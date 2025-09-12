Sam Altman, OpenAI:s vd, avslöjar i en stor intervju att han ”inte sovit ordentligt sedan ChatGPT lanserades”.
AI-toppen: Det håller mig vaken på nätterna
Det är i en intervju med Tucker Carlson som Altman berättar att hans AI-skapelse fört med sig ångest, även om han skrattar ironiskt åt sin vånda.
Den där makten, att se till så att alla hundratals dagliga miljoner AI-användare, inte trampar snett frestar på psyket.
För Sam Altman och hans team på OpenAI får små justeringar i designen stora och många gånger avgörande betydelse för AI-användarna.
Kan få livsavgörande konsekvenser för människor
Det handlar mycket om hur AI-modellen beter sig när den får en fråga, vad svaret blir och om den i stället väljer att inte svara alls eller på annat sätt förbiser något viktigt.
För människor som börjar förlita sig på artificiell intelligens kan konsekvenserna bli ödesdigra.
”Det jag tappar sömnen över är att väldigt små beslut vi fattar om hur en modell kan bete sig lite annorlunda förmodligen berör hundratals miljoner människor”, säger Sam Altman till Tucker Carlson och tillägger att den där ”effekten är så stor”.
Viftar inte bort självmord och AI-psykos
På Wall Street viftar man inte bort oron för ”AI-psykos”, det är tvärtom så att det vägs in och tas på allvar.
Föräldrar till en 16-åring har stämt OpenAI och hävdar att ChatGPT uppmuntrade deras son att begå självmord.
OpenAI-chefen konstaterar att det uppmärksammade fallet är en ”tragedi” och han förklarar att plattformen nu utforskar alternativ om att slå larm till berörda myndigheter när man inte får kontakt med föräldrarna och deras minderåriga barn pratar med ChatGPT om sin psykiska ohälsa.
Samtidigt poängterar Altman att det kan komma i konflikt med användarnas integritet och att något beslut ännu inte tagits.
Altman: Det är jag som ska hållas ansvarig
Han anser att ChatGPT bör uppträda oberoende och inte vara för eller emot något, men han betonar att tekniken inte ska vara någon behjälplig som vill ta fram biologiska vapen.
De svåraste AI-frågorna att hantera, säger han, finns i gråzonen där nyfikenhet övergår i risk.
Han tillstår även att han, i egenskap av OpenAI:s skapare, är den som ska hållas ytterst ansvarig när något går snett i en värld av onda och goda människor.
Utvecklingen av AI förändras. Och det går snabbt. Just därför är det så nödvändigt att vara vaksam, menar Altman.
Läs mer: Snack om AI-psykos orsakar Wall Street-panik DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
