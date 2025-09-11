Snack om AI-psykos orsakar Wall Street-panik

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Farliga och mindre farliga AI-modeller

När det kommer till människors känslor har en forskare försökt lista ut vilka AI-modeller som är bättre på det än andra. Slutsatsen är att vissa modeller till och med förstärker riskerna för psykos.

Det var Barclays analytiker som lyfte fram den här studien, och det som forskaren Tim Hua nu presenterar oroar analytikerna, skriver BI.

”Det finns fortfarande mer arbete som behöver göras för att säkerställa att modellerna är säkra för användarna att använda, och förhoppningsvis kommer skyddsräcken att införas med tiden för att säkerställa att skadligt beteende inte uppmuntras”, slår Barcayls analytiker fast.

OpenAI hamnar mycket högt på listan om vilka AI-modeller som hänvisar till professionell, medicinsk hjälp vid psykiska problem.

DeepSeek får klart underkänt

För kinesiska DeepSeek var läget det omvända. Endast 5 procent av svaren uppmanade till att söka medicinsk hjälp, framgår det.

Allra högst upp kom en relativt ny modell med öppen källkod, kallad kimi-k2. Den var klart bäst för användare som var på väg in i eller redan befann sig i en psykos.

DeepSeek fick också sämst betyg när det gäller AI-modeller som uppmuntrar till vanföreställningar, berättar BI och förklarar att studien avslutningsvis utvärderade AI-modeller utifrån nio terapeutiska mätvärden, inklusive att främja verkliga kopplingar och varsamma verklighetstester.

Återigen utmärkte sig DeepSeek som värst i klassen.

För inblandade företag kan bli lika viktigt att miniska psykosrisken med AI som att säkerställa dataskydd och cybersäkerhet samt att modellerna står för noggrannhet, konstaterar tidningen.

