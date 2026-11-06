AI-frossa smittar av sig – nedåt i Stockholm
Stockholmsbörsen faller på bred front i fredagens handel, i linje med ledande Europabörser. Nedgången följer på börsras på Wall Street i torsdags och stora börsfall i Asien under nattens handel.
OMXS-index ligger vid tolvtiden på minus 1,3 procent.
Bland indextungviktarna i Stockholm hittar man läkemedelstillverkaren Astra Zeneca och klädkedjan H&M, som tappar 3,8 respektive 3,1 procent.
Nedgången följer på en tillfällig topp på historiskt höga nivåer för OMXS-index i torsdags.
Det pekar mot en viss återhämtning både för det breda S&P500-index och på Nasdaqbörsen i terminshandeln inför veckans sista handelsdag.
Torsdagens börsras i USA – det värsta sedan april 2025 – hänger ihop med oro för bakslag för AI-sektorn efter Demokratiska partiets framgångar i mellanårsvalet tidigare i veckan.