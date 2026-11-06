AI-frossa smittar av sig – nedåt i Stockholm

OMXS-index ligger vid tolvtiden på minus 1,3 procent.

Bland indextungviktarna i Stockholm hittar man läkemedelstillverkaren Astra Zeneca och klädkedjan H&M, som tappar 3,8 respektive 3,1 procent.

Nedgången följer på en tillfällig topp på historiskt höga nivåer för OMXS-index i torsdags.

Det pekar mot en viss återhämtning både för det breda S&P500-index och på Nasdaqbörsen i terminshandeln inför veckans sista handelsdag.

Torsdagens börsras i USA – det värsta sedan april 2025 – hänger ihop med oro för bakslag för AI-sektorn efter Demokratiska partiets framgångar i mellanårsvalet tidigare i veckan.