AI-notan oroar investerarna

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Fram till fredagen hade Oracles aktie rasat med 47 procent sedan årsskiftet. Det som oroar investerarna är framför allt bolagets enorma investeringar i datacenter och den växande skuldsättningen.

Under räkenskapsåret 2026 uppgick Oracles kapitalinvesteringar till motsvarande omkring 530 miljarder kronor. Det negativa fria kassaflödet uppgick samtidigt till omkring 225 miljarder kronor, enligt Forbes.

Oracle har tidigare i november meddelat att bolaget ska ta in ytterligare motsvarande omkring 190 miljarder kronor genom att emittera nya aktier och obligationer.

Frågan som allt fler investerare ställer sig är när de gigantiska AI-investeringarna faktiskt ska börja löna sig eller om bubblan snart kommer att spricka.

Ellisons förmögenhet hänger på AI

Hur det går för AI framöver kommer att påverka Ellisons förmögenhet eftersom han äger drygt 38 procent av Oracle.

Det innebär att hans privata förmögenhet är extremt känslig för vad som händer med bolagets aktiekurs, och den kan svänga kraftigt framöver i takt med att allt fler varningsflaggor hissas kring utbyggnaden av datacenter.

Huang ger Ellison draghjälp

Beskedet att Jensen Huang återvänder som vd för Nvidia fick dock AI-aktierna att rusa på Wall Street.

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Det gav även Ellison en skjuts i rätt riktning när Oracle-aktien steg med 12 procent.

Tillbaka bland världens tio rikaste

Lika snabbt som Ellison åkte ur tio-i-topp-listan är han efter måndagens återhämtning tillbaka igen.

Nu uppgår hans uppskattade förmögenhet till omkring 1 450 miljarder kronor. Därmed är Ellison tillbaka bland världens tio rikaste personer, enligt Forbes.

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