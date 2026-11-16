AI-aktier pressas nedåt
AI-kopplade aktier, däribland Nvidia, faller i den inledande måndagshandeln i New York.
Nvidia, skakat av avgångne vd:n Jensen Huangs otrohetsaffärer, var ned 1,5 procent en halvtimme in i veckans börshandel. AI-jätten rapporterar kvartalssiffror efter börsstängning på tisdagen.
Konkurrenterna AMD, Broadcom och Intel föll samtidigt 3,7, 4,9 respektive 6,4 procent. Minnessektorn pressas också, med Micron och Sandisk på minus 6,6 respektive 7,5 procent.
Tekniktunga Nasdaqs kompositindex var ned 1,8 procent, S&P 500 pekade på minus 1,2 procent och Dow Jones industriindex handlades ned 0,5 procent.