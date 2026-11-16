AI-aktier pressas nedåt

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Konkurrenterna AMD, Broadcom och Intel föll samtidigt 3,7, 4,9 respektive 6,4 procent. Minnessektorn pressas också, med Micron och Sandisk på minus 6,6 respektive 7,5 procent.

Tekniktunga Nasdaqs kompositindex var ned 1,8 procent, S&P 500 pekade på minus 1,2 procent och Dow Jones industriindex handlades ned 0,5 procent.