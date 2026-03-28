Cybersäkerhetsbolaget Yubico vinstvarnade igen i veckan. Aktien har raderats sedan toppen 2024. Grundaren Stina Ehrensvärd säger att vd:n har hennes fulla förtroende. Marknaden är inte lika övertygad.
Aktien har tappat 90 procent – Yubico i förtroendekris
Yubicos aktie rasade 30 procent i veckan efter att bolaget tvingades gå ut med en vinstvarning för första kvartalet 2026. Rörelseresultatet väntas landa på 10-25 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med 60 miljoner.
Orderingången beräknas bli 400-450 miljoner kronor, 26 procent under marknadens prognoser. Bolaget skalar nu upp det kostnadsbesparingsprogram som inleddes hösten 2025 med ytterligare nedskärningar i personalstyrkan.
På fredagsmorgonen studsade aktien upp 6-9 procent. Börsvärdet har krympt från runt 24 till under 3 miljarder kronor sedan toppen.
Besvikelse efter besvikelse
Redan i december 2024 sålde dåvarande vd Mattias Danielsson 200 000 aktier för 56 miljoner kronor. Aktien föll 10 procent på två dagar.
Sedan dess har det bara gått utför. Q4 2024-rapporten fick aktien att tappa 13 procent. Våren och sommaren 2025 blev inte bättre. Omsättningen backade 19 procent i andra kvartalet, rörelseresultatet rasade 84 procent.
I oktober slog bolaget larm med en formell vinstvarning. Orderingången hade kraschat 17 procent till 504 miljoner kronor. Aktien tappade 25 procent samma dag.
Två månader senare fick Danielsson gå med omedelbar verkan, efter mindre än tre år som vd. Operativa chefen Jerrod Chong tog över som tillförordnad.
Februarirapporten visade att fallet fortsatte. Fjärde kvartalets nettoomsättning sjönk till 548 miljoner kronor från 623 miljoner året innan. Rörelseresultatet kollapsade från 111 till 6,5 miljoner. Rörelsemarginalen: 1,2 procent, jämfört med 17,8.
En månad senare, ny vinstvarning.
Ehrensvärds ”jävlar anamma”
Stina Ehrensvärd grundade Yubico 2007 tillsammans med maken Jakob. Hon är näst största ägare med 10,1 procent av kapitalet och har på senare tid klivit tillbaka in i bolaget operativt.
I december berättade hon för Realtid att börsnoteringen via Bures spac 2023 hade gjort organisationen ”överdrivet byråkratisk”.
”Nu tror jag det behövs lite mer jävlar anamma”, sa hon.
Till EFN säger hon nu att Chong ”har mitt fulla förtroende”. Pikant, med tanke på att det fortfarande saknas en permanent vd.
Marknaden vill se handling
Carl-Henrik Söderberg, sparekonom på Nordnet, var inte nådig i sin kommentar till Placera.
”Det här är ännu en smäll för redan hårt prövade aktieägare. Framtiden är högst oviss och investerare sätter en hög riskpremie.”
Hans recept för att vända förtroendet: leverera siffror som inte besviker, rekrytera en permanent vd som inger förtroende och visa insynsköp från ledningen. Inget av det har hänt.
Rätt produkt, fel bolagsstyrning
Yubicos säkerhetsnycklar YubiKey finns hos 9 av 10 av världens största AI-bolag, 19 av 20 techbolag och 4 av 5 storbanker.
Bolaget visade nya samarbeten med IBM, Okta och Ping Identity på RSA-konferensen i veckan och öppnade kontor i Singapore. Ehrensvärd utsågs dessutom till EY World Entrepreneur of the Year 2025, som första svensk.
Ingen av dessa signaler har hjälpt aktien. USA, som står för cirka 70 procent av intäkterna, bromsas av uppskjutna affärer inom offentlig sektor.
Styrelseordföranden Patrik Tigerschiöld, tillika storägare via Bure, medgav att kursraset ”kan man inte blunda för”.
Yubico rapporterar för första kvartalet den 5 maj. Bolaget har nettokassa och en produkt som marknaden behöver.
Men efter fem-sex raka rapporter som besvikat räcker det inte med ord. Analytiker har konstaterat att bara siffror kan återställa förtroendet.