Aktien har tappat 90 procent – Yubico i förtroendekris

Orderingången beräknas bli 400-450 miljoner kronor, 26 procent under marknadens prognoser. Bolaget skalar nu upp det kostnadsbesparingsprogram som inleddes hösten 2025 med ytterligare nedskärningar i personalstyrkan.

På fredagsmorgonen studsade aktien upp 6-9 procent. Börsvärdet har krympt från runt 24 till under 3 miljarder kronor sedan toppen.

Besvikelse efter besvikelse

Redan i december 2024 sålde dåvarande vd Mattias Danielsson 200 000 aktier för 56 miljoner kronor. Aktien föll 10 procent på två dagar.

Sedan dess har det bara gått utför. Q4 2024-rapporten fick aktien att tappa 13 procent. Våren och sommaren 2025 blev inte bättre. Omsättningen backade 19 procent i andra kvartalet, rörelseresultatet rasade 84 procent.

I oktober slog bolaget larm med en formell vinstvarning. Orderingången hade kraschat 17 procent till 504 miljoner kronor. Aktien tappade 25 procent samma dag.

Två månader senare fick Danielsson gå med omedelbar verkan, efter mindre än tre år som vd. Operativa chefen Jerrod Chong tog över som tillförordnad.

Februarirapporten visade att fallet fortsatte. Fjärde kvartalets nettoomsättning sjönk till 548 miljoner kronor från 623 miljoner året innan. Rörelseresultatet kollapsade från 111 till 6,5 miljoner. Rörelsemarginalen: 1,2 procent, jämfört med 17,8.

En månad senare, ny vinstvarning.