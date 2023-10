4 oktober: Håll koll på siffrorna i tjänstesektorn

Privatekonomi

Så tjänar svenska maffian nya rekordsummor

Den svenska maffian drar in nya rekordsummor hittills i år. Det finns särskilt ett viktigt brott som har visat sig vara en stor inkomstkälla för de kriminella gängen. Det handlar om telefonbedrägerier. Den svenska maffian drar in rekordsummor på denna typ av bedrägerier som sedan göder de kriminella verksamheterna. Maffian drar in rekordsummor på telefonbedrägerier …