Det är aldrig för sent att bromsa åldrandet. Men enligt forskningen är det ännu bättre att börja före puberteten. I en ny Perfect Weekend-artikel följer vi forskarna som jagar evig ungdom – med hjälp av rotfrukter, rörelse och rödvinsförbud
"Vill du bli 100 – börja redan som femåring"
Det biologiska åldrandet kan bromsas – men du måste börja i tid
Det är ingen nyhet att vi åldras. Men frågan är hur – och i vilken takt.
Enligt Peter Stenvinkel i DN, överläkare och professor på Karolinska institutet, handlar åldrande inte bara om år på jorden. Det handlar om hur kroppen slits.
“Det går absolut att sakta ner åldrandet”, säger han. Stress, dålig sömn, skräpmat och social isolering är bovarna. Vänner, vegetariskt och vila är vapnen.
Sömntips från en björn
Forskare har länge studerat varför vissa djur verkar åldras i slowmotion. Ett svar är sömn. Riktig sömn. Björn-sömn.
Under dvalan stänger kroppen av – och åldrandet stannar upp. För människor betyder det kanske inte att vi ska gå i ide, men att sju timmars kvalitativ sömn varje natt är bättre än ännu en Netflix-dejt med glass och mobil.
”Bara ett rött kött i veckan, tack”
Både Peter Stenvinkel och den irländske epigenetikprofessorn Paul Shiels lyfter kosten som en av de viktigaste faktorerna för hur du åldras. Rött kött? Dåligt. Baljväxter och rotfrukter? Toppen.
När Paul Shiels studerade två grannbyar utanför Glasgow kunde han se att männen i köttbyn dog tidigare. De i vegobyn levde längre – och bättre.
“Jag har verkligen dragit ner på rött kött”, säger Shiels. “En gång i veckan max.”
Åldersguide – vad du ska tänka på när
0–15 år:
Barndomen är kritisk. God näring och en trygg uppväxt är viktigare än någonsin. En stressad uppväxt sätter spår i hela livet.
15–30 år:
Här peakar kroppen. Träna mycket, ät smart, stressa mindre. Alkohol med måtta är okej – men vatten är bättre.
30–50 år:
Fällan är stillasittande jobb, småbarn och takeaway. Motmedlet är färgglada tallrikar, sociala aktiviteter och att fortfarande hinna träna.
50–75 år:
Nu börjar kroppen gå i lite lägre tempo. Men det är nu du verkligen ska hålla igång – både hjärta och hjärna.
“Om du är frisk efter 65 så är det ett mycket gott tecken”, säger Paul Shiels.
75+ år:
Dags att omvärdera allt. Rött kött är nu tillåtet – kroppen behöver protein. Och vänner. Ett rikt socialt liv är kanske viktigare än kosthållning vid den här åldern.
Perfect Weekend Guide: Så bromsar du åldrandet
Undvik detta:
– Rött kött
– Ultraprocessad mat
– Läsk och sockrade drycker
– Stress
– Rökning
– Alkohol i stora mängder
Gör mer av detta:
– Sov gott och länge
– Rör på dig varje dag
– Välj färgglad tallrik med plantbaserat protein
– Umgås med människor – ensamhet dödar
– Sluta scrolla, börja promener
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Det är aldrig för sent att bromsa åldrandet. Men enligt forskningen är det ännu bättre att börja före puberteten. I en ny Perfect Weekend-artikel följer vi forskarna som jagar evig ungdom – med hjälp av rotfrukter, rörelse och rödvinsförbud Det biologiska åldrandet kan bromsas – men du måste börja i tid Det är ingen nyhet
