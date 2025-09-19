Stark sol, hetta och lite för många timmar i solstolen kan snabbt förvandla en härlig dag till ett dunkande elände. Men huvudvärken i solen går ofta att förebygga – med rätt dryck, rätt skydd och lite framförhållning.
Så slipper du huvudvärken i solen
Solen är livets motor, men också en smärtsam trigger för många svenskar. Den som någon gång känt hur tinningarna börjar dunka efter en dag på stranden vet vad vi talar om. Huvudvärk i solen kan förstöra vilken weekend som helst, men med lite planering går det att undvika den värsta smärtan, rapporterar NY Times.
När värmen blir för mycket
När temperaturen stiger blir kroppens nervceller överaktiva. Forskare menar att värmen kan trigga trigeminusnerven, vilket leder till huvudvärk eller migrän. Den där slöa känslan efter en dag i solstolen är alltså inte bara trötthet – det kan vara ett nervsystem på högvarv.
Ljuset som slår mot hjärnan
Solljuset är lika ljuvligt för semesterbilderna som det är plågsamt för hjärnan. Ljuskänslighet är ett välkänt migränsymtom och stark sol kan få hjärnans syncentrum att överreagera. Lösningen? Stora solglasögon och en hatt med bred brätte. Mode och medicin i ett.
Vätskebrist – solens främsta bov
Inget triggar huvudvärk lika effektivt som uttorkning. En Aperol Spritz på strandbaren kan vara trevlig, men utan vattenflaska vid sidan är det som att be om problem. När kroppen svettas förloras både vätska och salter. Därför är det smart att fylla på med Resorb, sportdryck eller kokosvatten.
Trycket från åskan
Solen i Sverige kommer ofta med snabba väderomslag. Lufttrycksförändringar under åskväder kan påverka bihålor och blodkärl, vilket gör att huvudvärken slår till. För vissa hjälper det att ta medicin redan innan ovädret bryter ut.
Dålig luft gör det värre
Heta dagar ger ofta sämre luftkvalitet, särskilt i städer. Ozon och avgaser kan irritera nerverna och förstärka smärtan. Ett skäl till att skärgårdsluft alltid känns som en bättre idé än Hornstulls bilköer.
Så undviker du solens smäll
Förberedelserna är enkla men effektiva. Drick vatten innan du blir törstig. Ha alltid solglasögon och hatt nära till hands. Håll koll på väderprognosen och var beredd på åskväder. Och framför allt – känn efter. Huvudvärken kan vara kroppens signal om att det är dags för skugga.
Perfect Weekend Guide: Så slipper du huvudvärken i solen
– Drick ett glas vatten varje timme i solen
– Skydda huvudet med solhatt eller keps
– Ta på solglasögon innan du lämnar huset
– Ha Resorb i väskan för snabba återställningar
– Sök vård om migränen blir återkommande
Källa: NY Times, samt experter inom neurologi vid University of Colorado och University of Cincinnati.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
