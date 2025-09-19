Så slipper du huvudvärken i solen

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Ljuset som slår mot hjärnan

Solljuset är lika ljuvligt för semesterbilderna som det är plågsamt för hjärnan. Ljuskänslighet är ett välkänt migränsymtom och stark sol kan få hjärnans syncentrum att överreagera. Lösningen? Stora solglasögon och en hatt med bred brätte. Mode och medicin i ett.

Kokosvatten eller sportdryck kan snabbt återställa balansen. (Foto: Pixabay)

Vätskebrist – solens främsta bov

Inget triggar huvudvärk lika effektivt som uttorkning. En Aperol Spritz på strandbaren kan vara trevlig, men utan vattenflaska vid sidan är det som att be om problem. När kroppen svettas förloras både vätska och salter. Därför är det smart att fylla på med Resorb, sportdryck eller kokosvatten.

Trycket från åskan

Solen i Sverige kommer ofta med snabba väderomslag. Lufttrycksförändringar under åskväder kan påverka bihålor och blodkärl, vilket gör att huvudvärken slår till. För vissa hjälper det att ta medicin redan innan ovädret bryter ut.

En hatt och ett par solglasögon kan vara skillnaden mellan stilpoäng och huvudvärk. (Foto: Pixabay)

Dålig luft gör det värre

Heta dagar ger ofta sämre luftkvalitet, särskilt i städer. Ozon och avgaser kan irritera nerverna och förstärka smärtan. Ett skäl till att skärgårdsluft alltid känns som en bättre idé än Hornstulls bilköer.

Så undviker du solens smäll

Förberedelserna är enkla men effektiva. Drick vatten innan du blir törstig. Ha alltid solglasögon och hatt nära till hands. Håll koll på väderprognosen och var beredd på åskväder. Och framför allt – känn efter. Huvudvärken kan vara kroppens signal om att det är dags för skugga.

Solens sken är ljuvligt – men också en känd huvudvärkstriggare. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Så slipper du huvudvärken i solen

– Drick ett glas vatten varje timme i solen

– Skydda huvudet med solhatt eller keps

– Ta på solglasögon innan du lämnar huset

– Ha Resorb i väskan för snabba återställningar

– Sök vård om migränen blir återkommande

Källa: NY Times, samt experter inom neurologi vid University of Colorado och University of Cincinnati.



