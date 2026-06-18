Världens största regnbågsevenemang kommer till Spanien

Spanien toppar Europas regnbågsranking

Spanien har länge varit ett av Europas mest öppna länder för hbtqi+-personer. Samkönade äktenskap har varit lagliga i över två decennier och landet rankas i dag bland Europas mest progressiva när det gäller rättigheter och skydd mot diskriminering.

I Valencia märks det inte minst i vardagen. Regnbågsflaggor syns på restauranger och butiker, samkönade par väcker sällan någon uppmärksamhet och stadens Pride-festival har vuxit från några tusen deltagare på 1970-talet till över 20 000 besökare i dag.

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Två stadsdelar sticker ut

Den klassiska mötesplatsen är stadsdelen Barrio del Carmen i gamla stan. Här flyttade konstnärer, musiker och hbtqi+-personer in efter diktatorn Francisco Francos död och området utvecklades snabbt till ett av stadens mest kreativa kvarter.

På senare år har även Ruzafa blivit ett centrum för nya restauranger, barer och kaféer med stark förankring i stadens queer-kultur.

Det är också här som det berömda gatuhörnet ”Cantó de les Mariques” ligger – en plats där homosexuella tidigare träffades i hemlighet när homosexualitet fortfarande var förbjudet.

Solsken större delen av året har gjort Valencia till en av Spaniens snabbast växande turiststäder. (Foto: Unsplash)

Perfekt stad för sport

En av anledningarna till att Valencia vann kampen om Gay Games är logistiken. Staden är kompakt, platt och byggd för cyklar.

Tävlingsarenorna ligger utspridda över staden men nästan allt nås inom några minuter med cykel, tunnelbana eller buss. Hjärtat i spelen blir den enorma stadsparken Jardín del Túria, byggd i en tidigare flodfåra som i dag fungerar som stadens gröna pulsåder.

Mer än sport

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Gay Games handlar lika mycket om kultur som om medaljer.

Under veckan arrangeras konserter, konstutställningar, körfestivaler och stora fester. Invigningen innehåller nationsparad, liveshower och traditionsenlig tändning av spelens eld.

Eller som många Valencia-bor själva beskriver sin stad:

Här finns Medelhavet, solen, maten och infrastrukturen. Men framför allt finns en ganska ovanlig inställning i dagens Europa – folk får vara precis som de vill. Det är kanske den viktigaste anledningen till att världens största regnbågsevenemang hamnar just här.