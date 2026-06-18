Valencia i Spanien är mest känt för paella, strandliv och futuristisk arkitektur. Men sommaren 2026 får kuststaden en helt ny roll. Mellan den 27 juni och 4 juli står Valencia värd för Gay Games – världens största idrottsevenemang för hbtqi+-personer.
Världens största regnbågsevenemang kommer till Spanien
Över 9 000 deltagare från 75 länder väntas tävla i 39 olika sporter. Publiken beräknas uppgå till omkring 40 000 personer. Det gör evenemanget till ett av årets största internationella arrangemang i Spanien, rapporterar BBC.
Hbtqi+-världens eget OS
Gay Games grundades 1982 av Tom Waddell. Som homosexuell elitidrottare upplevde han både fördomar och diskriminering inom idrotten och ville skapa en tävling där alla kunde delta på lika villkor.
Sedan starten i San Francisco har spelen arrangerats i städer som Amsterdam, New York City, Sydney och Paris.
När de nu kommer till Valencia är det ingen slump.
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Spanien toppar Europas regnbågsranking
Spanien har länge varit ett av Europas mest öppna länder för hbtqi+-personer. Samkönade äktenskap har varit lagliga i över två decennier och landet rankas i dag bland Europas mest progressiva när det gäller rättigheter och skydd mot diskriminering.
I Valencia märks det inte minst i vardagen. Regnbågsflaggor syns på restauranger och butiker, samkönade par väcker sällan någon uppmärksamhet och stadens Pride-festival har vuxit från några tusen deltagare på 1970-talet till över 20 000 besökare i dag.
Två stadsdelar sticker ut
Den klassiska mötesplatsen är stadsdelen Barrio del Carmen i gamla stan. Här flyttade konstnärer, musiker och hbtqi+-personer in efter diktatorn Francisco Francos död och området utvecklades snabbt till ett av stadens mest kreativa kvarter.
På senare år har även Ruzafa blivit ett centrum för nya restauranger, barer och kaféer med stark förankring i stadens queer-kultur.
Det är också här som det berömda gatuhörnet ”Cantó de les Mariques” ligger – en plats där homosexuella tidigare träffades i hemlighet när homosexualitet fortfarande var förbjudet.
Perfekt stad för sport
En av anledningarna till att Valencia vann kampen om Gay Games är logistiken. Staden är kompakt, platt och byggd för cyklar.
Tävlingsarenorna ligger utspridda över staden men nästan allt nås inom några minuter med cykel, tunnelbana eller buss. Hjärtat i spelen blir den enorma stadsparken Jardín del Túria, byggd i en tidigare flodfåra som i dag fungerar som stadens gröna pulsåder.
Mer än sport
Gay Games handlar lika mycket om kultur som om medaljer.
Under veckan arrangeras konserter, konstutställningar, körfestivaler och stora fester. Invigningen innehåller nationsparad, liveshower och traditionsenlig tändning av spelens eld.
Eller som många Valencia-bor själva beskriver sin stad:
Här finns Medelhavet, solen, maten och infrastrukturen. Men framför allt finns en ganska ovanlig inställning i dagens Europa – folk får vara precis som de vill. Det är kanske den viktigaste anledningen till att världens största regnbågsevenemang hamnar just här.